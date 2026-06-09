師鐸獎30年女師成「吸血主任」！把家長當ATM狂詐477萬…檢怒求刑12年

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記者吳泊萱／彰化報導

彰化溪湖鎮某國小附幼楊姓女主任，涉貪金額超過470萬元，遭檢方起訴求處12年徒刑。（圖／翻攝自彰化地檢署臉書）

彰化縣溪湖鎮某國小附設幼兒園一名楊姓主任，在教育界服務近30年，曾獲教育部教育卓越獎與師鐸獎，日前遭人檢舉涉嫌超收學費，彰化地檢署調查發現楊女近5年利用職務之便，超收註冊費、寒暑假加托費、代辦費及詐領公部門補助款等，詐領金額超過470萬元，其中光是超收家長費用就高達160萬元。檢方近日偵結，依貪污治罪條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌起訴楊女，求處有期徒刑12年，並聲請沒收或追徵不法所得。

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檢警調查，楊女在2021年至2026年2月間，自行製作未依規定標示收退費基準的不實收費通知單，向家長超收註冊費，並私自丟棄或留存正式收據，讓會計人員誤以為收費合法，累計詐取家長財物160萬4736元；接著又在寒暑假期間，以相同手法對家長超收加托費83萬672元。

此外，楊女還以代辦畢業紀念冊、表演服租借、購買幼童圍裙、運動服、書包、餐具以及親子旅遊、違規開辦課後社團等項目，向家長收取高於實際成本之費用，差額未依規定繳入公庫或退還家長，涉嫌不當獲利超過106萬元。

除了把家長當ATM取款，楊女還以「共餐」為由，向園內教職員收取餐費，誆稱繳費就能跟幼生共同用餐，結果收款後卻未轉交學校增訂食材，一共詐取13萬餘元。之後楊女又為了提高補助款，在公務系統中虛增延長照顧及加托幼生人數，並偽造簽到及出勤紀錄，詐領鐘點費及補助經費。

不僅如此，楊女還以母親黃姓婦人、徐姓家長及巫姓特教助理員3人名義虛報助理員經費44萬餘元，又與母親共同詐領特教助理員補助款約60萬6774元。還為了核銷餐點費，勾結食品工廠張姓負責人等3人，開立不實統一發票詐領餐點費3萬5335元。

調查期間，楊女一度辯稱將相關款項用於「園內設備及活動墊付」，但檢察官發現她從未請領墊付款項，且部分款項直接存入其私人帳戶，不採信楊女說法。

檢察官痛批楊女在教育界服務近30年，還曾是師鐸獎得主，卻利用首長職務長期圖謀不法，重創教育界形象，考量楊女犯後態度不佳，具體求刑12年；楊母共同詐取公款，求刑7年6月；其餘被告包括家長、助理員及廠商分別依法起訴，並聲請沒收不法所得。



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