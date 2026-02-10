席妮和她的牛仔褲去紐約交易所敲鐘 賺翻的品牌老闆高層陪同

好萊塢新生代影星席妮．史威尼（Sydney Sweeney）於2月9日現身紐約證券交易所（NYSE），受邀與美式休閒品牌美國鷹（American Eagle Outfitters, AEO）董事長兼執行長傑．薛騰斯坦（Jay Schottenstein）共同敲響開市鐘。



當日席妮．史威尼在多位品牌高層的陪同下，於交易大廳完成簽署名冊儀式。這位因影集《亢奮》（Euphoria）走紅的女星，於2025年正式成為American Eagle的合作夥伴，其參與的一系列廣告文宣因遭到左派攻擊，在社群媒體上引發了熱烈的討論，甚至延燒至政治圈。

巧妙致敬廣告標語，丹寧造型成全場焦點

席妮．史威尼現身證交所時，選擇穿著經典牛仔褲搭配淺藍色丹寧外套，此舉被視為向去年夏天風靡網路的廣告標語「席妮．史威尼擁有一條好褲（Sydney Sweeney Has Great Jeans）」致敬。

該系列廣告在發布之初曾引發政治論戰。左翼的極端分子認為，廣告詞巧妙利用了「Jeans（牛仔褲）」與「Genes（基因）」的諧音雙關，游走於時尚行銷與探討生物遺傳特徵的模糊地帶，引發關於行銷尺度的熱烈辯論。

針對左翼的挑釁，席妮．史威尼在宣傳影片中曾現身說法：「基因（Genes）從父母遺傳給下一代，決定了髮色、性格甚至是眼睛的顏色。而我的牛仔褲（Jeans）是藍色的。」而後美國民調機構針對此一議論進行民調，民調結果顯示，僅12％美國民眾感覺被席妮牛仔褲廣告冒犯。

川普發文力挺 品牌方重申行銷初衷

這場行銷風波甚至吸引了美國總統唐納．川普（Donald Trump）的關注。川普在其社群平台Truth Social上公開支持這位女星，文中指出：「登記為共和黨員的席妮．史威尼拍出了目前『最火熱』的廣告。那是為 American Eagle 拍的，牛仔褲正『賣到斷貨』。席妮，放手去做吧！」

面對左翼在網路上的攻擊，American Eagle官方也透過社群媒體做出回應，強調該廣告的初衷始終圍繞在產品本身。品牌方表示：「這支廣告過去是、未來也將會是關於那條牛仔褲。她的牛仔褲，她的故事。我們將持續慶祝每個人如何以自己的方式，充滿自信地穿上AE牛子褲。」品牌更進一步重申其理念：「好的牛仔褲穿在每個人身上都好看。」



