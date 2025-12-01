席德妮史威妮為《家弒服務》 7週甩13公斤

記者王丹荷／綜合報導

全球暢銷小說改編的驚悚新片《家弒服務》（The Housemaid），由亞曼達塞佛瑞、席德妮史威尼兩大人氣女星分別飾演女主人「妮娜」和女傭「米莉」，上演主僕之間爾虞我詐的戲碼；席德妮史威妮在傳記片《Christy》飾演拳擊手，在3個半月內增重了30磅（約13.6公斤），該片殺青後，她只有7週時間，透過飲食控制和大量有氧運動恢復身材，大嘆：「這真的很不容易！」

美國作家芙麗達麥法登（Freida McFadden）在2022年推出小說《家弒服務》，隨即以反轉不斷的驚悚情節，在世界各地引發現象級閱讀熱潮，全球銷售破200萬冊；電影版描述生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘…

亞曼達塞佛瑞表示：「這部電影完美捕捉到了原作小說所有讓粉絲喜愛的地方：秘密、緊張感，以及曲折的情節，我們迫不及待想讓觀眾沉浸在這部電影的體驗中。」席德妮史威尼則表示米莉是她最喜歡扮演的那種角色，複雜、堅強，還隱藏著一些秘密，「我迫不及待想讓粉絲們看到我們為了把《家弒服務》搬上大銀幕付出了多少努力。」

導演保羅費格表示，米莉一踏入陌生的富人世界，觀眾立刻就會對她產生共鳴，而妮娜則充滿著各種不可預測性，「隨著電影的推進，米莉和妮娜之間的關係不斷變化，看著她們之間的互動相當讓人興奮。」他也表示跟2人合作的經驗相當愉快，「她們都樂於嘗試各種事物，我們一起探索故事中角色經歷過的各種曲折，玩得非常開心。她們輕鬆駕馭了這些極具挑戰性的角色，完全融入其中。我們一起拍攝這部電影的時光相當美好。」

<亞曼達塞佛瑞（右）、席德妮史威尼合作《家弒服務》。（車庫娛樂提供）

<席德妮史威尼主演暢銷小說改編的《家弒服務》。（車庫娛樂提供）

<亞曼達塞佛瑞飾演豪宅女主人妮娜。（車庫娛樂提供）