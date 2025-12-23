席德妮史威尼《家弒服務》為他暈船！性感男星多金體貼太完美

美國男星布蘭登斯克勒納（Brandon Sklenar）主演新片《家弒服務》，他所飾演的「安德魯」帥氣健壯又多金，對妻子亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）又無比體貼，讓飾演女傭的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）忍不住暈船，但他本人坦言很討厭這個角色，這也讓他在表演時遇到了困難。

布蘭登斯克勒納近來為《FLAUNT》雜誌拍攝了一系列展現肌肉、濕身的宣傳照，並在受訪時表示，相當厭惡「安德魯」這角色的一切，「我討厭他的穿著打扮，我討厭他的長相和說話方式，我討厭他的性格，我討厭這個男人的一切。那麼，我該怎麼辦？我該如何走進他的內心世界？我該如何喜歡他？」但他認為最基本的表演是要塑造一個角色，去解構、探尋他的過往、填補他人生的空白。

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 15: Brandon Sklenar attends the Los Angeles premiere of Lionsgate's "The Housemaid" at TCL Chinese Theatre on December 15, 2025 in Hollywood, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

後來布蘭登斯克勒納不斷挖掘安德魯的內心世界，揭開他最難以啟齒的傷疤，終於找到了這角色幽微的動機。找到這些動機後，導演保羅費格給了布蘭登斯克勒納充分的空間放手去演，讓他在這種釋放中找到了自由，「最真實、最震撼的表演不是刻意表演，你只會見到活生生存在於某個空間、並對當下作出反應的人。」

《家弒服務》上周已在北美上映，首周票房突破1900萬美元，成為席德妮史威尼主演電影中最高的北美開片成績，本片也將於12月31日在台上映。

亞曼達塞佛瑞（左起）、席德妮史威尼、布蘭登斯克勒納合作《家弒服務》。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導