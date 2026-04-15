席德妮史威尼《高校3》扮巨嬰「吸奶嘴、包尿布」畫面太衝擊 粉絲氣炸：羞辱一線女星

美劇《高校十八禁》（Euphoria）第三季日前全球首播，隨即在社群平台引發毀譽參半的熱烈討論。新世代性感女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）飾演的「凱西」在首集竟出現極具爭議性的鏡頭，包含「扮狗、穿尿布」等情節，讓大批粉絲怒火中燒，直指主創山姆李文森（Sam Levinson）為流量物化女性，甚至點名痛批：「這簡直是在羞辱專業演員！」

在首集劇情中，席德妮史威尼飾演的凱西為了籌措夢想婚禮的資金，竟選擇上網拍攝爭議影片賺錢。畫面中，她不僅穿著性感裝束、被綁上狗帶扮狗，甚至包著尿布、吸奶嘴，以雙馬尾造型扮成「巨嬰」。這一幕讓不少看著她一路成長的觀眾感到相當傻眼，質疑這些鏡頭的必要性，網友紛紛留言：「她現在已是一線女星，為何還要接這種戲？」、「這是對演員專業的踐踏。」

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事實上，這並非主創山姆李文森第一次陷入爭議。自《偶像漩渦》（The Idol）滑鐵盧後，其視覺風格常被批評為「男性凝視」過重，過度追求驚世駭俗而忽視劇情深度。雖然有部分支持者認為席德妮只是專業地詮釋角色性格的崩潰與墮落，但多數粉絲認為，這對已位列好萊塢頂流的席德妮來說，形象無疑是種傷害，更質疑導演是為了挽救收視率而刻意灑狗血。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導