席德妮史威尼「女傭和男主人天雷勾動地火」 《家弒服務》上演大尺度戲碼

席德妮史威尼（Sydney Sweeney）在新片《家弒服務》中化身女傭，被亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）飾演的女主人欺凌，溫柔體貼的男主人布蘭登斯克勒納成為她在這棟豪宅裡的浮木，兩人一度天雷勾動地火，也讓她產生想成為新任女主人的念頭，讓事情走向不可收拾的地步。

亞曼達塞佛瑞片中情緒陰晴不定，讓席德妮史威尼飽受折磨。（圖／車庫娛樂提供）

片中席德妮史威尼和布蘭登斯克勒納有許多親熱戲碼，兩人也挑戰大銀幕全裸演出，對於兩人的情慾演出，席德妮史威妮表示：「在拍攝這類場景時，完全信任你的搭檔非常重要，而我和布蘭登之間就存在著這種完全的信任，我們一起討論所有細節，在整個拍攝過程中，這種安全舒服的感覺讓我感到非常輕鬆自在。」

《家弒服務》也於16日舉行洛杉磯首映會，席德妮史威尼致敬瑪麗蓮夢露主演電影《七年之癢》的造型最為吸睛，大秀事業線與傲人上圍，再度成為話題焦點。

《家弒服務》將於12月31日在台上映。

亞曼達塞佛瑞（左起）、席德妮史威尼、布蘭登斯克勒納出席《家弒服務》洛杉磯首映會。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導