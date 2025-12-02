席德妮史威尼演完拳擊手再扮女僕 七周減重13公斤

驚悚電影《家弒服務》由亞曼達賽佛瑞和席德妮史威尼兩大人氣女星主演，上演主僕之間爾虞我詐的戲碼，不到最後不知道兩人的真面目，席德妮史威尼更為了角色在短時間內減肥。

劇情描述，生活困頓的米莉（席德妮史威尼 飾）得到在妮娜（亞曼達賽佛瑞 飾）和丈夫安德魯（布蘭登斯克勒納 飾）的豪宅擔任幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

本片改編自芙麗達麥法登（Freida McFadden）2022年推出的小說，全球銷售破200萬冊，對於即將上映的電影版，她表示：「如果要用1到10分評比我對《家弒服務》電影的期待程度，那大概是103分。」對於能邀請到亞曼達賽佛瑞和席德妮史威尼感到非常榮幸，「一月見到席德妮時，我感動到喜極而泣，她對我令人尷尬的舉動很包容。我幾乎每天都會問我丈夫：『你相信這是真的嗎？』他會說：『是啊，這真的太不可思議了。』」

亞曼達賽佛瑞在《家弒服務》飾演藏有秘密的女主人。（圖／車庫娛樂提供）

亞曼達塞佛瑞表示：「這部電影完美捕捉到了原作小說所有讓粉絲喜愛的地方，秘密、緊張感以及曲折的情節，我們迫不及待想讓觀眾沉浸在這部電影的體驗中。」席德妮史威尼則說，米莉是她最喜歡扮演的那種角色，複雜、堅強，還隱藏著一些秘密，「我迫不及待想讓粉絲看到我們為了把《家弒服務》搬上大銀幕，付出了多少努力。」

席德妮史威妮在傳記片《Christy》飾演傳奇拳擊手克里斯蒂馬丁（Christy Martin），在三個半月內增重13.6公斤。然而，等到《Christy》拍攝完畢，她立刻面臨減肥挑戰，當時距離《家弒服務》開拍只剩下七周，她先暫停高強度訓練，消去肌肉，接著透過飲食控制和大量有氧運動，順利在《家弒服務》開拍前恢復以前的身材，讓她直呼：「這真的很不容易！」

亞曼達賽佛瑞和布蘭登斯克勒納飾演夫妻。（圖／車庫娛樂提供）

導演保羅費格對兩位主演的表現讚譽有佳，「她們都樂於嘗試各種事物，我們一起探索故事中角色經歷過的各種曲折，玩得非常開心。她們輕鬆駕馭了這些極具挑戰性的角色，完全融入其中。」

《家弒服務》將於12月31日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導