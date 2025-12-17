席德妮史威尼白色深V戰袍復刻瑪麗蓮夢露！ 一句話回擊動刀傳聞

席德妮史威尼的紅毯造型，被指向瑪麗蓮夢露致敬。（翻攝housemaidmovie IG、NBC Bay Area臉書）

28歲好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）再次成為紅毯焦點。她早前出席新片《家弒服務》（The Housemaid）洛杉磯首映會時，以一襲白色深V禮服亮相，被指是在向傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）致敬。近來他也正面回擊整形傳聞。

復刻《七年之癢》經典造型？ 紅毯造型細節一次看

根據《People》報導，史威尼15日現身洛杉磯中國戲院，出席新片首映會。她穿婚紗設計品牌Galia Lahav量身訂製的白色削肩禮服，合身馬甲剪裁勾勒姣好身材，下擺則為飄逸長裙並點綴羽毛裝飾，神似瑪麗蓮夢露在1955年電影《七年之癢》（The Seven Year Itch）中的經典造型。

史威尼穿Galia Lahav禮服，性感走紅毯。（翻攝housemaidmovie IG）

史威尼和曼達塞佛瑞（左）一起走紅毯。（翻攝housemaidmovie IG）

史威尼穿白色深V禮服，大秀好身材。（翻攝melissa.hernandez IG）

史威尼還頂著波浪捲髮，搭配鮮紅唇色，同樣呼應夢露的經典形象。她與共同主演亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）一起走紅毯。40歲的塞佛瑞身穿Monse 2026早秋系列紅色亮片禮服，搭配金色高跟涼鞋，同樣充滿氣場。

被質疑外貌改變？ 她反擊：12歲怎能和26歲比？

《家弒服務》改編自作家芙瑞達麥法登（Freida McFadden）2022年的同名心理驚悚小說，故事描述史威尼飾演的「米莉」在理想工作中，逐漸被由塞佛瑞飾演的女主人「妮娜」折磨，氣氛緊張壓迫。

亞曼達塞佛瑞（左起）、席德妮史威尼、布蘭登斯克勒納出席《家弒服務》首映會。（翻攝housemaidmovie IG）

此外，史威尼近日也親自回應「整形」傳聞，她接受《Allure》專訪時說：「你不能拿我12歲時的照片，去跟我26歲、還有專業妝髮與燈光的照片相比！我當然會看起來不一樣。」感嘆：「社群媒體上的每個人都瘋了。」

