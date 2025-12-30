席德妮史威尼藏住性感魅力 《家弒服務》遭狠甩巴掌「儘管來」

好萊塢女星席德妮史威尼在新片《家弒服務》中，為了詮釋女傭米莉，從外型設定就刻意「去光鮮化」，她透露：「米莉只有一條常穿的牛仔褲和一件外套，其他衣服幾乎都是從二手店買來的，她不會去逛街，也不會一直添購新衣服。」

角色造型以反覆混搭、一再重複穿為主，甚至牛仔褲越來越舊，外套也開始破洞，席德妮史威尼說：「這些細節都在告訴觀眾，這些衣服真的屬於米莉。」如此樸素形象，與現實生活中的席德妮史威尼形成強烈對比，她一向以高顏值與傲人身材聞名，時常成為紅毯焦點。在電影首映與宣傳活動上，她又切換回女神模式，多套低胸禮服展現自信曲線。

席德妮史威尼片中打扮相當樸素。（圖／車庫娛樂提供）

片中，席德妮史威尼與亞曼達塞佛瑞兩位女主角劍拔弩張，不過兩人戲外因拍攝結為好友，亞曼達賽佛瑞表示：「我們因為彼此的經歷而產生共鳴。」身為前輩的她不時會主動關心席德妮史威尼，卻也擔心自己是否給了太多「不請自來的建議」，幸好席德妮史威尼暖心直呼：「不會，我對此很感激。」

席德尼史威妮接著打開手機殼，從裡面拿出一張她跟亞曼達賽佛瑞的拍立得照片，「這就是今年妳對我生活帶來的改變，我愛妳。這是在片場拍的。我把它放進手機裡就沒再拿出來了。」亞曼達甚至透露，她拍攝時一度不敢甩席德妮巴掌，「我真的不想這麼做，我從來沒有被狠狠甩過巴掌。」席德妮鼓勵亞曼達「儘管來」，笑說：「沒想到有人這麼不會甩巴掌，真的是大開眼界。」她還強調亞曼達甩巴掌時「相當可愛」。

《家弒服務》將於12月31日在台上映。

《家弒服務》亞曼達塞佛瑞片中情緒陰晴不定，讓席德妮史威尼飽受折磨。（圖／車庫娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導