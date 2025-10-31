席德妮史威尼Sydney Sweeney「全透視禮服」走紅毯 尺度太大⋯媒體全部打碼處理

好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）週三晚間出席《Variety》舉辦的「2025娛樂界女性力量」活動，以她迄今為止最大膽的紅毯造型，吸引了所有目光。

28歲的席德妮史穿著一件閃閃發光、完全透明的銀色長禮服，豔光四射。這件曳地禮服由設計師克里斯蒂安考萬（Christian Cowan）設計，剪裁貼合，在腰部收緊，完美地勾勒出席德妮的曲線。

這件帶有虹彩效果的禮服，背部採用了束腰式綁帶設計，所以不只正面令人驚豔，一轉身，禮服從背部直開到臀部，相當性感。席德妮也展示了她最新的金色短髮造型，讓人不禁聯想到一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。

走完紅毯後，席德妮上台發表演講，談論她在娛樂圈中「被低估」的經歷。她告訴與會者：「我知道那種感受。在妳有機會定義自己之前，別人就先替妳下定義。」席德妮繼續說道：「我們每個人都有自己的戰鬥要面對。力量有時候看起來並不張揚，它只是一次又一次地發光，無論是誰在看著。」她最後鼓勵年輕女性不要「自我退縮」，並敦促她們相信自己的力量已經在自己體內。

