席惟倫牽線代言竟成導火線！王子拉粿粿同行 她被甩後火速搭上劉書宏

記者林汝珊／台北報導

王子與粿粿因全明星運動會認識。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿、王子（邱勝翊）不倫戀風波持續延燒，今（12）日再爆出兩人戀情萌芽期間，王子正和席惟倫交往，4月與粿粿美國行返台後火速甩了對方。巧合的是，王子與粿粿一同出席的代言活動，傳出竟是由席惟倫親自介紹牽線。

席惟倫與王子曾爆出緋聞。（圖／翻攝自席惟倫IG）

據《鏡週刊》報導，王子與席惟倫交往期間，感情一度甜蜜，2月還被目擊與毛弟、友人一同赴日本旅遊，互動親密如情侶。不過，在王子4月赴美返台後，兩人關係驟變。更傳出粿粿與王子回台後一同出席的代言活動，原是席惟倫介紹給王子，如今卻成為兩人情變導火線。

不過席惟倫與王子分手後也火速與劉書宏傳出新戀情，但雙方僅表示「只是朋友」。事實上，席惟倫以清新外型和陽光形象深受粉絲喜愛，被封為「新一代發電女神」，過去緋聞對象包括王子、劉書宏、張立昂、李維楓、周予天等男星，情史也相當豐富。

