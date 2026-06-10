席次增減爆爭議 關西、竹東議員激烈交鋒 主席連喊卡

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新竹縣議員10日下午臨時動議討論關西鎮普發現金議題，現場砲聲隆隆。（邱立雅攝）

關西鎮普發現金吸引上千人遷入戶籍，鎮長陳光彩曾公開表示此舉希望保住現有兩名議員席次，但連動竹東恐減1席，10日下午縣議會臨時動議程序時，多名竹東議員輪番砲轟縣府為何未能事前通知、是否涉及幽靈人口，要求相關局處徹查，關西議員徐瑜新則當場反嗆：「這些人遷戶籍犯法了嗎？」雙方交鋒激烈，讓議會主席張鎮榮連忙喊卡。

新竹縣議會近期辦理第20屆第21次臨時會，10日下午在審議縣府程序時，竹東縣議員彭余美玲首先發難提出臨時動議，認為關西鎮普發現金吸引人口，將導致竹東6席議員縮減為5席，其中是否有涉及不法？議員上官秋燕甚至無限上綱，認為開此先例大家都可以犯法。議員鄭朝鐘則要求民政處在7月10日前完成5月22至27日遷入關西鎮的戶籍清查，將查察結果送交檢調和中央選委會，依法行政，讓爭議落幕

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民政處解釋，目前已請關西自主清查以及新竹地檢署也介入司法調查，後續若查到人籍不合一、疑似幽靈人口的個案，都會依照《戶籍法》進行開罰與辦理。未來會配合遞減司法查察的力道，落實自主查察。

議員楊昌德表示關西鎮長陳光彩公然對媒體宣稱，普發現金就是希望吸引人口進駐、保住兩席議員，要求戶政、警察、政風徹底嚴查，

政風處則解釋，無法單憑個案連結就假設所有人遷過來都是居住不確實，也必須由前端的戶籍機關先釐清狀況，後續如果真的發現個案有連結到公務員不法情事，政風才能介入。目前新竹地檢署已經啟動相關的偵查作為。

政風處進一步解釋，如果要成立幽靈人口罪，必須有特定的連結，例如是為了投票？還是為了領福利？如果是為了意圖讓誰不當選，這需要連結到特定人。但現在登記都還沒開始，除非能證明這些遷入的人是為了特定人才遷入戶籍、並為了讓特定人當選，查賄中心才會將其認定為幽靈人口。

至於議員席次增減的解決機制是在中選會，在偵查主體的適法性上，必須先認定該案有辦案與偵查的空間，相關單位才會傾全力協助。

對於竹東鎮議員群起圍剿，關西縣議員徐徐瑜新回擊指出，中選會根本還未公告關西議員到底是1席還是2席，我們自己都不知道，現在卻講得好像關西已經確定有兩席一樣，連檢調也都介入了。

徐瑜新也詳解關西普發現金脈絡，為去年中秋節，鎮民代表提出普發1萬的提議，原本公所不同意，一番波折後才同意發放3600元，最後雙方妥協折衷拍板發放5000元。

徐瑜新指出，普發現金政策到底能帶來多少人口無法預期，而現在帶來的人口也跟任何候選人都沒有關係，幽靈人口必須針對特定候選人，但現在遷進來的人很多沒有投票權。

徐瑜新發言時越發激動，指出當初竹北市公所發6000元時，也無人指責是幽靈人口，為何關西鎮多了千人遷居，還要叫警察局去查民眾遷戶籍是否犯法，中華民國有遷徙自由、關西福利好，「難道不能遷嗎？」

隨後徐瑜新將炮火對準竹東議員，斥竹東議員態度像是關西議員在作對、搶席次，「大家都是同事，沒有必要自相殘殺」，人口增加並非鎮長或議員的錯，單純就是關西福利好、吸引人口。

關西議員羅仕琦隨後發言盼釐清兩概念，稱《憲法》保障人民有遷徙與居住的自由。再者，這些人是願意先遷過來的人口，他們目前是「人口數」，而不是「選民」，這次增加的千人是人民，不是選民。

羅仕琦也舉屏東、南投等鄉鎮的前例，普發現金吸引人口並不違法，他無法理解竹東議員為何強調此事，搞得關西鎮人口全都是幽靈人口堆積一樣，他有自信兩名議員服務有口皆碑，絕非偷偷摸摸用不法手段得到人民肯定。

由於雙方你來我往，現場砲火連連，讓主席張鎮榮連忙喊卡，並表示：「本案不宜再繼續討論了。」宣布截止討論。

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