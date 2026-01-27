席次過半卻沒力推！川普一怒後 韓執政黨：拚2月通過貿易協議

2026年1月27日，南韓即將出口的汽車停放在平澤港；美國總統川普前一天揚言將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品關稅，從15%提高至25%。美聯社



美國總統川普以南韓國會遲未通過美韓貿易協議為由，揚言將南韓汽車、製藥等產品關稅從15%上調至25%，韓媒指在野黨當初以「屈辱外交」、損害國家利益為由拒審，執政黨雖有人數優勢，卻怕有害6月地方選舉不敢強行通過，而在川普投下震撼彈後，執政黨議員表示，國會拚2月底前通過關於美韓貿易協定的特別法案。

川普週一（1/26）在社群媒體Truth Social發文：「南韓國會沒有履行和美國的貿易協議。因為南韓國會沒有讓我們歷史性的貿易協議通過生效，這可是他們所獲得的特惠，所以我在此宣布調高南韓的汽車、木材、藥品和所有其他的對等關稅，從15%調高到25%。」

南韓執政黨共同民主黨議員鄭泰浩今天（1/27）表示，南韓財政部的會議報告指出，政府要求在2月底前通過對美投資特別法。

《朝鮮日報》報導，川普與南韓總統李在明去年7月、10月達成《韓美戰略性貿易與投資協定》，批准同意案提交國會，但在野黨當時批評：「政府達成妥協的談判方案是『屈辱外交』」、「日本或歐盟等競爭國拿到了更低的關稅條件，只有韓國接受高達15%的關稅稅率，還背上天文數字的投資清單」。

根據兩國協議，南韓對美國金融投資方案總額為3500億美元。在野黨以損害國家利益為由拒絕批準，要求重新談判。民間貿易界、經濟界人士當時也有怨言，「與其向美國巨額投資、將就業機會拱手讓人，不如承受25%關稅。」更稱即便滿足川普全部要求，也無法消除不確定性，不如撤回投資、接受關稅更容易有賺頭。

報導也指出，當前執政黨共同民主黨占過半席位，無論在野如何反對，只要執政黨鐵了心要過，完全可以強行通過。問題是就連執政黨內部也有疑慮，擔心靠人數優勢強行通過恐不利6月地方選舉，因此遲遲未行動。

