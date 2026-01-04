席琳狄翁御用導演操刀！梁靜茹開唱認「太多巧合」揭神秘緣分

藝人梁靜茹全新《Best，茹果我不唱情歌》世界巡迴演唱會於3日在大陸廈門進行2026年首場演出，吸引近3萬名觀眾到場。她唱完〈天燈〉後用閩南語「大家好」問候全場，並親自解釋相隔9個月就推出全新巡演的原因，透露與導演Yves Aucoin之間有著神秘緣分。

梁靜茹3日在大陸廈門開唱。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹《當我們談論愛情》巡演去年2月在香港紅磡完美收官，11月「Best，茹果我不唱情歌」就在上海虹口足球場起跑。她說，常覺得自己的演唱會少了些舞蹈元素；2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出後，立刻被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是設法聯繫導演，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

廣告 廣告

演唱會一開場，金髮造型的梁靜茹身披紅色天鵝絨斗篷、搭配晚禮服現身，馬上抓住觀眾眼球。Yves Aucoin導演坦言第一次見到梁靜茹，「就發現她不只是位藝術家，更是一位非凡、多面向的人，希望這場演出能展現她不同的一面。」儘管氣象預報顯示體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情仍火速點燃演唱會氣氛。

梁靜茹隔9個月火速推出新巡演。（圖／超級圓頂提供）

Yves Aucoin曾多次為西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）打造演唱會，被譽為席琳狄翁的「御用導演」。這回雖是首度與梁靜茹合作，兩人間卻有太多巧合：他1998年為席琳狄翁打造《Let's talk about love》演唱會，正好與《當我們談論愛情》相呼應；2019年與席琳狄翁合作的《Courage》演唱會，也與梁靜茹代表作〈勇氣〉巧妙呼應。對此，梁靜茹直呼：「真的有太多巧合，緣分非常奇妙！」

梁靜茹年後將到大陸南京、武漢、重慶、太原等城市開唱。（圖／超級圓頂提供）

整場演唱會中，梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式，從〈無條件為你〉、〈不敢當〉唱到〈會呼吸的痛〉，展現多變、不一樣的面貌。被稱為「情歌天后」逾20年，她坦言：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情時，她分享「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

演出接近尾聲，梁靜茹好奇問台下觀眾：「聽了那麼多情歌，你們還相信愛情嗎？」她認為愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌，「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情；其實我們是互相陪伴，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣」，至於是誰給了自己勇氣？她表示「當然還是情歌」，並預告年後將到南京、武漢、重慶、太原等城市開唱。

延伸閱讀

強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷

凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度

全台昨共34人「非創傷性OHCA」！消防署籲：戴帽子、圍巾保暖