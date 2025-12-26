帳上狂賺近800萬！他無腦抱台積電稱要「分散風險」 網見美股標的笑翻：不是同一檔嗎？

有網友分享長抱台積電的投資心得，稱要分散風險，但被發現他買的美股是台積電ADR。（翻攝自Unsplash圖庫）

台股今（26日）終場收28,556點，上漲184點，再度寫下新高，台積電（2330）也重新站回1500元大關。有股民在社群平台回顧從2020年一路加碼台積電的歷程表示，雖然最慘帳面虧損70萬元，但仍長抱至今，已大賺近800萬元，現在分散風險，改投資美股。不過，網友除了提醒，沒賣只能是「紙上富貴」；也有人看了投資組合都是台積電ADR，笑稱「還是同一檔」、「投資一定要分散風險，分8個帳戶買台積電」。

經過耶誕節假期過後，台股今日開盤續漲，不僅盤中來到28,590點，終場收28,556點，皆寫下歷史紀錄，權王台積電也上漲15元，收1,510元。

一名網友在ptt股版以「2025年無腦台積電年報」為題，曬出股票對帳單寫道，他從2020年底一路買到現在，中間有小買高股息跟航空股都認賠出場，後來全部丟到2330與台積電共患難，最痛苦的時候是2022年最慘賠了70萬，去年曾經賺300萬元，到了今年4月川普宣布對等關稅，幾乎回吐獲利，但現在撐過來了。

原PO對帳單顯示，他至今持有約10張台積電（還有一些零股），平均成本約705元，目前帳上獲利約782萬元。他也補充「但還是要多少分散一些風險，小投資一下美股」。

貼文引發網友熱議，有網友恭喜原PO，「賺爛了恭喜」、「好猛」；也有人提到，「2330根本台股聖經」、「台積電根本就是送分題，不曉得為什麼還有人沒買」、「快800萬分5年也是贏過多數人忙進忙出一整年」、「買gg要怎麼輸」。

不過，潑冷水的也不少，有網友提醒這只是紙上富貴，「沒賣還沒獲利啊」；「未實現=沒賺」；還有眼尖網友發現PO的美股投資組合，竟然買的是台積電ADR，笑稱「投資一定要分散風險，分8個帳戶買台積電」、「分散了一根毛 而且還是同一檔」、「這是什麼奇怪的分散風險XD」、「看到美股的分散風險是TSM 笑出來」。

