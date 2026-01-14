帳單信封不能亂丟！「少做1事」不能回收 丟錯最重可罰6000元

生活中心／紀玫瑄報導

有塑膠薄膜的信封帳單，你都怎麼丟？（示意圖／台中市政府）

收到帳單後，你都怎麼處理那個有塑膠膜的信封？大多數人都會直接丟入紙類回收，但這樣恐掉入回收陷阱。生活中許多東西到底該怎麼丟，其實都暗藏玄機，本文帶你一次搞懂。

由非營利組織「RE-THINK 重新思考環境教育協會」所設計的《回收大百科》網站，上面介紹各種大大小小台灣人常丟錯垃圾分類的物品。

《重點整理》

◆可回收：撕掉薄膜的帳單信封（紙類）、便當紙盒（紙容器類）

◆不可回收：帳單上的塑膠薄膜、電子發票、信用卡簽單（摸起來滑滑的紙）、網購破壞袋、棉被枕頭

■有「小視窗」塑膠薄膜的帳單信封，該丟紙類嗎？

帳單信封上常留有「透明小視窗」，用來露出收件人的收件地址，但也是因為這個透明塑膠薄膜，它們並不能直接丟入紙類回收，需要先把塑膠薄膜拆除、丟入「一般垃圾」，才能將剩下的紙信封放入「紙類回收」。

帳單信封上的透明塑膠薄膜「不可回收」，需丟入一般垃圾。（示意圖／翻攝自台灣事實查核中心）

■電子發票是紙，總該是丟紙類回收了吧？

電子發票的材質為「感熱紙」，且印製過程中添加各種化學物質，因此「似紙非紙」的 電子發票是無法回收 的，未中獎的電子發票 應丟入「一般垃圾」 。如果丟入紙類回收，反而會汙染原本可回收再利用的紙類。

同理，信用卡的消費簽單、超商網購取貨後的取貨證明單、繳完停車費的證明聯等，同樣都是使用「感熱紙」，也應丟入「一般垃圾」。

「似紙非紙」的電子發票是無法回收的，應丟入「一般垃圾」。（示意圖／資料照）

■便當紙盒是紙做的，也是紙類吧？

便當盒雖是用「紙」所製造，但為了能裝湯湯水水的食物，紙盒內部會塗一層「塑膠淋膜」來防水、防油，因此便當紙盒並不能丟入紙類回收，而是要丟入「紙容器類」。

容器類會依照容器不同的材質，主要包含金屬 (鋁、鐵)、玻璃、塑膠（PET、HDPE、LDPE、PP、PVC、PS等），以及紙類（紙餐具、紙容器、鋁箔包），還有複合材質（如鋁箔包），回收時需按照「清、洗、壓、分」的原則分類回收，尤其紙容器有塑膠淋膜，不能與一般廢紙混在一起，要單獨回收。

便當盒內部會塗一層「塑膠淋膜」來防水、防油，因此便當紙盒應丟入「紙容器類」的回收。（示意圖／資料照）

■網購破壞袋是丟塑膠類？

網購破壞袋為了保護消費者隱私，大多做成不透光的材質，而這些混入染料的膜狀塑膠通常回收再利用的效率不高，使用後只能丟入「一般垃圾」。

■有舊衣回收箱，舊棉被、枕頭也可回收吧？

許多人會把乾淨的舊衣物丟入「舊衣回收箱」，讓人誤以為棉被枕頭也可以回收，但事實上， 棉被枕頭目前台灣沒有在回收，一律視為「一般垃圾」 。

依照各縣市的規定不同，也會有不同的丟棄規則。

台北市規定，需將枕頭、棉被裝入台北市專用垃圾袋，再交給垃圾車丟棄；若體積太大裝不進120公升專用袋，則視為大型廢棄物，則需聯繫轄區清潔隊免費清運。新北市同樣需裝入專用垃圾袋，再交給垃圾車，但若單一物件體積超過25公升，則可免用專用袋、直接丟垃圾車。

「棉被枕頭」是一般垃圾。（示意圖／翻攝自Pixabay）

■不想分類回收，會被罰錢嗎？

答案是：會！許多人貪圖方便，會將所有垃圾通通丟入一般垃圾類，但根據《廢棄物清理法》第12條及50條規定，若未確實做好分類恐遭開罰可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

此外，現在有些縣市的清潔人員都會進行「破袋檢查」，若發現一般垃圾中「夾帶回收物」，清潔隊員可以拒絕收運，並要求民眾重新將垃圾跟回收分類。

