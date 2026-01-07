帳單信封是回收還垃圾？丟錯最高罰6000元

現代信封上那塊為了方便看收件地址的「透明小視窗」，其實是回收流程中的小地雷。（示意圖／翻攝自pexels）





如果您每次拆開帳單，順手就把信封往紙類回收箱一丟，那您可能在不知不覺中丟錯了！雖然大多數人知道紙張可以回收，但現代信封上那塊為了方便看收件地址的「透明小視窗」，其實是回收流程中的小地雷，違反《廢棄物清理法》最高可處6000元罰款。

信封透明窗記得先撕掉再丟回收

根據回收大百科，紙製信封與內裝的信件或廣告單確實屬於高價值的回收紙類，因為材質相對單純且處理成本低。然而，關鍵在於信封上黏附的薄塑膠膜，它屬於不可回收的一般垃圾。在丟入回收桶前，請務必將這塊塑膠膜撕下丟進垃圾桶，剩下的純紙質信封再鋪平壓扁。此外，信封上的膠帶或訂書針也應盡可能去除，這樣才能確保紙漿廠在再造過程中不會被雜質干擾。

廢紙與紙容器千萬不能送進同一家

許多人習慣將紙便當盒、牛奶盒與一般廢紙混在一起，台中市環保局強調，這兩者必須「宣告分手」。一般廢紙如報紙、書本、白信封，可以直接製成文化用紙或衛生紙；但紙容器為了防漏，表面通常含有聚乙烯（PE）淋膜或鋁箔，需要較長的散漿時間。如果將紙餐具混入一般廢紙回收，後端的紙廠往往會將這些淋膜紙視為雜質排除，導致資源被當成垃圾燒掉。正確的做法是將紙餐具獨立分類，並遵循「清、洗、瀝、收」四步驟，去除油污後再交付回收。

電子帳單與線上繳費是環保最佳解

雖然掌握了回收技巧，但最根本的減碳方式還是從源頭減量。目前的科技發展已經讓多數帳單都能電子化，透過手機申請電子帳單，不僅能省下實體紙張與郵寄的碳足跡，還能避免個人資料外洩的風險。許多銀行與公用事業單位甚至針對線上繳款提供手續費減免或點數優惠，既省錢又環保。

廣告 廣告

如果您手邊還有不可回收的特殊紙類，如感熱紙材質的電子發票、複寫紙、護貝過的紙張或防油紙，請記得直接投入一般垃圾桶，避免混入回收體系造成處理困擾。若未按照規定做好垃圾分類，可依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰款。

更多東森新聞報導

安全帽怎麼丟？各縣市規定大不同 丟錯最高罰6千

舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積

發票是垃圾還回收？環保局解答了 丟錯最高罰6千

