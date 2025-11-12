「帳戶多了1萬元好開心」1句話藏驚喜 普發現金首批來了快刷簿子

取自486先生臉書



政府普發1萬現金即起陸續撥款！今（12）日凌晨陸續有民眾收到入帳通知，紛紛在社群上開心分享此消息，包含桃園議員黃瓊慧也上臉書說，「普發一萬今凌晨已陸續入帳囉！！我台銀已收到。」普發現金登記若是直接入帳特定對象，或採登記入帳於5日至10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，將陸續收到1萬元現金。

「普發剛熱騰騰入帳啦」、「是真的！普發萬元入帳了！半夜收到通知，還有點不可置信，大家快看看入帳了沒」、「小弟我也收到普發入帳了，剛去郵局刷簿子，也順利收到了，可以好好休息了」，社群上今一早就有民眾分享收入普發現金的小確幸。

財政部提醒，普發現金1萬元首批11/12入帳，按原訂時程，自11/11晚上18時起至11/12依各家銀行作業陸續入帳，民眾可透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

普發現金發放資格及領取方式，財政部表示，本次普發現金的發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及115年4月1日至4月30日國內出生之國民等。

領取方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。至於ATM領現及郵局臨櫃領現部分，預計分別於11月17日及11月24日開放。

普發現金廣宣網站（https://10000.gov.tw）正式上線，民眾點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊。

