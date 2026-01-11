帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

原PO發現帳戶突然多了103萬元，結果一查是公司發放的年終分紅。（圖／報系資料照）

年節將至，有公司已經開始發放年終獎勵員工。近日有一名科技廠員工分享，發現自己的帳戶進帳103萬元，嚇得他立刻報警並聯絡銀行，沒想到最後竟然是公司發的巨額年終，讓他驚喜表示「有一種我要跪著一直抱著老闆的腿不走的心情」。

日前一名網友在Threads發文表示，1月7日帳戶突然收到一筆103萬多元的匯款，且轉帳備註欄沒有任何備註，他懷疑可能是詐騙轉帳，嚇得趕緊報案並通知銀行。貼文曝光後引發熱議，網友紛紛提醒原PO千萬不要動這筆錢。

不過原PO後續表示，經查明該筆款項其實是由他任職的公司匯出，原PO進一步向公司確認後才知道，這筆百萬轉帳是今年公司發放的年終分紅，讓他又驚又喜，直呼「有一種我要跪著一直抱著老闆的腿不走的心情」。原PO也透露，自己任職於一家規模不大的科技廠，過去年終獎金從未超過10萬元，但今年因公司賺了很多錢，老闆願意大方分紅，才會一次轉入鉅款年終。

消息曝光後，不少網友直呼羨慕，留言表示「撿到一百萬趕緊去警察局，一查發現是自己口袋掉出來的」、「太讚了吧！年終分紅100萬，我也想蹲你們公司」、「恭喜原PO！終於不用再操心緊張了，請好好收下你該收的這筆獎金」、「老闆肯定也沒想到會有員工領到分紅去報警，恭喜啦」、「不是，什麼公司啊，我要連夜收拾行李過去了」、「誰能想到的神翻案，天上掉下來的禮物就是這麼出其不意」。

