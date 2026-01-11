帳戶多出103萬！他以為詐騙急報警 真相逆轉「竟是年終分紅」

生活中心／綜合報導

網友發現帳戶進帳103萬，沒想到是公司年終分紅。（示意圖／資料照）

被錢砸醒！一名網友在Threads分享，自己日前發現帳戶進帳103萬，嚇得他趕緊報案並聯絡銀行，沒想到事後跟公司確認該筆帳是今年的年終分紅，這反轉也讓一大票網友直呼好羨慕。

一名網友在Threads表示，7日帳戶進帳103萬，但備註什麼都沒寫，他很怕是詐騙轉帳，因此到警局報案並聯絡銀行。經查明後原來是款項是由公司匯出，原PO進一步向公司確認後，才知道這是今年的年終分紅。

原PO指出，自己是在某小小科技廠工作，以前年終從來沒有超過10萬，今年公司賺了一堆錢，「沒想到老闆願意分紅。」

廣告 廣告

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「公司在哪裡，還缺人不」、「知道有反轉，但沒想到是這種反轉」、「怎麼樣可以讓我老闆看到這篇文」、「這展開太讓人羨慕」、「這起承轉合…羨慕死了，讓我吸一點」、「真的是天上掉下來的禮物欸」、「以為是烏龍一場結果是炫耀文，恭喜版主」。

不過也有網友質疑，「整個看完一堆補充的東西又有流量，報案三聯單沒有分享，那其實就是編劇看看就好」。

更多三立新聞網報導

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

週一起連暖5天「直飆28度」！1號颱風恐生成 對台影響曝

早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖

吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳

