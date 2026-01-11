帳戶多出103萬！工程師憂詐騙急報警「竟是老闆發年終」 網疑騙流量吵翻

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日前有名網友突然收到100多萬沒有任何備註的匯款，發文急問「我該去報案嗎？」引起關注。在他報案、聯絡銀行後，才知道是公司給的年終獎金，表示過去年終從未超過10萬，沒想到今年居然突破百萬。戲劇性的發展讓不少網友起疑，認為可能是在騙流量的假帳號。

有網友突然收到100多萬沒有任何備註的匯款，發文急問「我該去報案嗎？」引起關注。（示意圖／截自中央印製廠）

原PO在Threads發文詢問，自己突然收到一筆高達103萬581元的匯款，「我該去報案嗎？備註什麼都沒寫…100萬欸，求救混亂中！」事後，原PO前往警局報案並通知銀行後，才得知這筆錢是公司匯出的百萬年終獎金。原PO特地解釋自己是年資9年工程師，公司今年的產品大賣，但沒有說出公司名字，怕引起同業之間的比較，也強調自己不是刻意炫富，是真的嚇傻了。

有網友質疑原PO是刻意引起討論來騙取流量的假帳號，也有不少網友追問，希望原PO「報明牌」，原PO也只反覆回答「工程師、年資9年」，不願透露公司名字，並表示今年台灣半導體產業都發揮很好。

內政府警政署提醒，若是帳戶出現不明帳款，因立即聯繫所屬銀行請求協助，並勿聽信陌生人指示操作，尤其是不要做出任何領出或歸還的動作，以免成為詐團幫兇。若仍有疑慮可以撥打165反詐專線或110報警。

