帳戶多4千萬涉詐！上班族信了「轉帳核對鈔票編號」？427萬血汗錢飛了

國際中心／潘靚緯報導

詐騙集團偽裝成電信公司及警察，騙53歲男子帳戶有異常金流，要求轉帳到特定帳戶檢查現鈔編號。（圖／資料照）

詐騙無所不在！日本滋賀縣大津市一名53歲上班族，日前接到詐騙集團來電，宣稱他的銀行帳戶出現超過4000萬日圓、折合台幣約813萬的異常金流，懷疑他涉及詐騙案，要求檢查帳戶內「鈔票編號」進行確認，男子竟不疑有他，立刻掉入「假檢警詐騙」的陷阱，兩天內分三次將2100萬日圓、折合台幣約427萬轉帳給歹徒，引起日本網友熱議。

根據日本《京都新聞》報導，大津警察署日前揭露這起詐騙案，受害的53歲男子表示，自己在12月5日接到自稱大型電信公司的銷售人員和兵庫縣警察打來的電話和LINE視訊通話，指出「超過4000萬日圓在你名下帳戶流動，你涉嫌犯罪」，要求他在兩天內轉帳到指定的銀行帳戶，等到確認鈔票編號沒有問題後，就會把現金轉回。

眾所周知，銀行轉帳並非把鈔票實體從帳戶轉移到另一個帳戶，但受害男子卻聽信詐團的說法，在2天內分3次從帳戶轉出2100萬日圓，事後才驚覺被詐騙報警，警方研判是隨機打電話詐騙，已成立專案小組調查中。

不少網友對此案件議論紛紛，表示「我很好奇，騙子是否對有人會上當也感到驚訝？」、「他真的以為轉帳是轉實體紙鈔？」、「這種智商的人竟然有那麼多錢可以被詐騙」、「這個被騙的人比詐騙案的手法更非同尋常」。

