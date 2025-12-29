帳戶有錢、房子也在，心卻不安？50歲後，資產關鍵是「安心月數」：3招把錢與時間換成安全感





我們這一代人，太習慣把「存到一筆錢」當成人生的安全線。可是五十歲之後，人生第一次開始倒數，錢還在，但時間變得有限。

我常聽到朋友說：「我也不是沒錢，但我真的睡不好。」其實問題不在錢的多寡，而在於如果有一天不工作了，現在的生活，還能不能維持？

50歲了，心裡總有股說不上的不安

很多人在五十歲以後，心裡會出現一種說不上來的不安。帳戶裡還有錢，房子也在，卻怎麼樣都放不下心。

這種不安，不是因為你不努力，而是因為你突然發現，不知道這些錢到底可以陪你走多久。

我們這一代人，太習慣把「存到一筆錢」當成人生的安全線。可是五十歲之後，人生第一次開始倒數，錢還在，但時間變得有限。

廣告 廣告

我常聽到朋友說：「我也不是沒錢，但我真的睡不好。」

問題不在錢的多寡，而在於如果有一天不工作了，現在的生活，還能不能維持？

多數人只算過「存了多少」，卻從沒算過「每個月會花多少」。當你不知道錢會怎麼流走，焦慮就自然出現。

檢視金錢缺口：3問題自測

前半輩子，我們算的是收入、年終、累積。五十歲後，真正該算的是：

● 每個月固定花多少？ ● 哪些支出一定會發生？ ● 如果收入停了，缺口在哪？

試著問自己三個問題：

第一，如果今天不工作，你每個月現實生活要花多少錢？

第二，這些錢裡，有多少是不能省、一定會發生的？

第三，如果沒有新的收入，你現在的錢，可以撐幾個月？

當你把錢換算成時間，人生的輪廓才會慢慢出現。所以這個階段，你要的不是最大報酬，而是不會中斷的安全感。 真正的安心，是你看得未來！

中長期投資：把時間、金錢都變成安全感

我覺得目前要做一件很重要的事：把你的錢，換算成時間。

因為五十歲以後，真正該計算的，不是資產總額，而是你的人生，還有多少月，是安心的。

然後接著我們再來做投資，我是把現金分成三份：

1、定存（有人說抵不過通膨，但是存進去總是不會被騙吧，萬一有意外也可以拿這筆錢）

2、股票ETF創造每個月的現金流

3、股票尋找未來10年有潛力的股票，中長期投資



本文獲作者授權轉載，原文出處

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生

退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活，不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機

勞保投保薪資「最高5年45800元」就安了？「雙年金」還能兩頭拿？錯誤操作讓你退休賠大了！



