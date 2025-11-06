帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認

全民普發1萬元預先登記持續進行，6日已來到第2天，目前已有170萬8640人完成登記，也提醒民眾留意帳戶不可出現「4種情況」，以免普發現金無法順利入帳，或是需要重新登記。

全民普發1萬元預先登記已展開，若民眾的帳戶出現4種特殊情況將導致無法順利入帳。（示意圖／中天新聞）

普發1萬元線上預先登記已在11月5日分流開放，6日為身分證字號／居留證之尾數為「2、3」登記日，據財政部統計，截至6日中午12時，登記人數累計達170萬8640人。財政部提醒，民眾登記時，需核對所填寫的身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構（含郵局）代號及帳號、發放對象健保卡號等資料正確無誤，官網會在11月10日起開放「不分身分證統一編號尾數」進行線上登記。

若領取者為不滿13歲之孩童，則由父母或監護人代領，且代領人要在登記頁面輸入自己的資料、填寫孩童的健保卡號，已完成登記者可在11月13日起查詢核對結果，民眾若有疑問也可撥打1988諮詢專線，或是洽詢金融機構客服。

財政部指出，民眾登記前，應確認帳戶未出現以下4種情況，否則普發現金無法順利入帳：

1、帳號核驗失敗：填寫的金融機構帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2、帳戶不存在：銀行系統中找不到該組帳號。

3、帳戶已結清： 該帳戶已完成結清手續，無法進行資金轉入。

4、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶：該帳戶被列為警示帳戶或衍生管制帳戶。

如果入帳失敗，則該組健保卡號將重新開放申請，且系統不提供帳號修改服務，民眾發生此狀況只能重新到官網登記，或採ATM領現、郵局臨櫃領現等方式領取。

