帳戶突多出100萬嚇爛！他報警、跑銀行才知：是年終獎金

在科技廠上班的網友近期收到一筆轉帳金額多達100萬，「沒有匯款備註」讓他嚇壞以為是陌生人匯錯帳戶，趕緊上網詢問脆友，深怕自己的帳戶變警示戶，之後該網友向公司確認，才知道原來該筆100萬是今年的年終分紅。

原PO收到100多萬年終獎金。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Threads曬出帳戶明細，表示自己突然收到一筆100多萬的轉帳，似乎是有人匯錯帳號，讓他嚇傻「我該去報案嗎？備注（註）什麼都沒寫，混亂中」。因為他還在服喪中，讓他十分焦慮，還得特別去跑一趟銀行和警局。

貼文一貼引來廣大網友紛紛熱情建議他快報警，「說不定是詐騙集團的！」、「報警，然後不要動這筆錢，然後聯絡銀行客服和他們說你收到不知哪來的錢」、「我有認識的人在半夜匯了10萬左右，然後對方打來請她馬上匯回去，以要告她侵佔為事由催她，她傻傻匯回去，結果連帶戶頭內的錢全部被清空將近30萬」。不過也有人質疑「轉帳可以轉那麼多？」、「百萬不用約定帳戶就能轉入嗎」。還有人說，她媽轉錯30萬到別人帳戶，對方有歸還，他還匯給對方3萬答謝。

還有人出來認領指稱錢是他匯錯的，請歸還，更有人認為是假的故事，「報案三聯單沒有分享那其實就是編劇看看就好」。

事後，原PO出警局報案跟聯繫銀行，不斷來回折騰詢問後，才知道該筆100多萬是今年公司的年終分紅，金額也沒錯是按職等年資佔比的，他說今年公司的產品爆賺了一堆錢，「在公司蹲了9年突然有一種我要跪著一直抱著老闆的腿不走的心情」。而這篇貼文也意外成了流量密碼，PO文兩天後，即有257.3萬人次瀏覽。

