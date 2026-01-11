帳戶突多103萬！科技廠員工急報案 真相竟是年終分紅

【緯來新聞網】帳戶若出現不明匯款，難免讓人擔憂是詐騙。一名科技廠員工日前求助，他發現帳戶多了一筆超過百萬的款項，因為備註欄是空白，讓他嚇到趕緊去報案，結果發現是公司的年終分紅，為此感到驚喜，內心小鹿亂撞。

一名科技廠員工發現，帳戶無故多了100多萬，嚇到趕緊報案。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads發文求救，透露7日下午有一筆103萬的款項入帳，由於備註什麼都沒寫，他直覺可能是匯錯，思考是否應該去報案，一直腦補可能是詐騙轉帳，「那一串數字很像什麼驗證碼」，因過往沒領超過10萬，也沒持有那麼多股票，斷定不可能是年終獎金或是股利。



事後，原PO前往警局報案並聯繫銀行，等查明後再進行後續作業，他坦言自己超慌，讓人意外的是，向公司確認後，該筆100多萬竟是今年的年終分紅，金額也沒錯，驚呼「以前從來沒有超過10萬，今年竟然分了那麼大一筆，在公司蹲了9年，突然有一種我要跪著一直抱著老闆的腿不走的心情」。

103萬款項入帳，確認後證實是公司年終。（圖／翻攝自Threads）

原PO解釋，可能因為請喪假中，有將近1個禮拜沒去公司，「是不是漏了什麼消息，才導致這件事件發生」，幸虧只是虛驚一場。他表示，今年有聽說公司營收大爆裂，沒想到老闆大方分紅，本來是一件驚嚇的事情，最後變成開心的事情。



經歷曝光後，網友紛紛留言恭喜，「這展開太讓人羨慕」、「好人的回報」、「恭喜年終分紅這麼多，明年也一樣會分到更多！」、「這結局真是出乎意料」、「真希望我也有這種公司」、「請問貴公司還缺人嗎⋯⋯」、「祝福你」。

