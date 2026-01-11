帳戶莫名進帳103萬！報警才知真相大逆轉

（記者周德瑄／綜合報導）一名網友近日驚見銀行帳戶突然多出103萬多元，由於款項來源不明且無備註，他擔心是有人匯錯帳號或是詐騙集團手法，嚇得趕緊報警並聯繫銀行求助。沒想到經查證後劇情神反轉，這筆鉅款竟是任職9年的科技廠所發放的年終獎金。原PO透露以往年終不曾超過10萬，這次因公司產品獲利，老闆大方分紅，讓原本的驚嚇瞬間變成令人羨慕的驚喜。

示意圖／一名科技廠員工驚見帳戶突然匯入百萬鉅款，原以為是詐騙或匯錯，結果竟是老闆發放的年終獎金。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這名網友在社群平台Threads發文指出，7日當天發現帳戶入帳103萬581元，讓他驚恐詢問網友是否該去備案。貼文曝光後，許多熱心民眾紛紛勸阻他千萬別動用該筆資金，以免淪為詐騙集團的人頭帳戶或涉及侵占罪，甚至有人分享自身周遭的慘痛案例，建議應先通知銀行並報警，交由金融機構代為聯繫處理。

事後原PO更新後續，表示經確認後發現是公司匯入的款項。他解釋自己在一間小型科技廠任職約9年，過去年終獎金從未超過10萬，今年因公司產品大賣，老闆才豪氣發放百萬分紅。這戲劇性的轉折讓大批網友直呼羨慕，紛紛詢問公司還缺不缺人，但也有部分人士質疑真實性，認為缺乏報案單據佐證，恐是創作文騙流量。警方則藉此呼籲，若遇不明匯款，應由銀行協助處理，切勿自行轉出。

