帳戶被註銷 領嘸4000元 南投婦持菜刀鬧銀行

婦人情緒激動，與兩名警員對峙。





30日下午在南投埔里的一間銀行，傳出糾紛案件。有名婦人聲稱，自己的存款少了4千元，但卻遲遲等不到銀行回覆，當天要去領錢，又被行員拒絕，一氣之下從包包拿出菜刀要理論，警方到場後，先安撫她的情緒，將人帶回警局，經過了解，她的帳戶早就被註銷，除了通知家人到警局，也將依社維法函送。

婦人情緒激動，手上拿著一把大菜刀，跟兩名員警對峙，說什麼都不肯把刀放下。

婦人vs.員警：「今天不還我錢，我就死給你們看。」

婦人越來越激動，拿起菜刀作勢往自己身上砍，員警一邊嘗試安撫她的情緒，也讓她吐露心聲。

婦人vs.員警：「我那天叫我媳婦來寄錢，我寄4千塊，他們電腦壞掉，沒有辦法入帳，結果簿子拿回去我看的時候，是用筆寫，我跟我媳婦講說，為什麼是用筆寫，媳婦隔天才再跟他們講，你們怎麼用筆寫，他們說我們偽造文書。」

婦人聲稱，自己2年前存款缺了4千元，卻遲遲等不到滿意的答覆，才會來銀行理論，但員警聽的也是一頭霧水。

婦人vs.員警：「你們不是警察都很厲害，（我們還是要問當事人）。」

事情發生在30日下午1點多，南投埔里的一間銀行，婦人疑似因為領不到錢，加上之前的存款金額爭議，拿著刀要和工作人員理論，嚇壞現場民眾，銀行馬上報警，發現這名婦人，已經不是第一次來銀行理論鬧事。

婦人vs.員警：「4千塊很多年。」

最後員警卸下她的心房，她才肯把刀收回包包，這時支援警力也到場，將婦人制伏並帶回警局。

埔里分局副分局長謝耀賢：「與里民進行溝通，待其情緒較為平穩，將菜刀放回斜背包內後，警方隨即管束里民行動。」

經過警方了解，婦人想要領4000塊，但因為帳戶早已被註銷，根本沒辦法領，讓她一氣之下拿出菜刀威脅，幸好在場員警處理得夠好，沒讓婦人失控，最後通知家人到警局，還是依照社會秩序維護法，將她函送法辦。

