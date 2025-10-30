「帳戶被銷戶」領不出錢氣炸！ 埔里婦人提款失敗竟亮出菜刀叫囂嚇壞行員

埔里婦人提款失敗竟亮出菜刀叫囂嚇壞行員，警方急趕到現場安撫。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

這麼激動？南投埔里鎮一名婦人今（30）日下午到銀行提領4,000元現金，不過被告知帳戶已經銷戶，竟情緒失控從包包裡拿出菜刀喊要自傷，讓行員嚇到立刻報警，警方也趕到現場幫忙安撫。

埔里警分局說明，該名婦人因為提款不成，因此情緒失控，員警獲報後立刻趕到現場並進行溝通，才讓她冷靜下來，並將菜刀收進包包裡，隨後警方也進行管束行動並查扣菜刀，將婦人帶回派出所通知家屬來協助。

警方也呼籲民眾，如果遇到金錢上的問題或生活壓力，應該找人幫忙，千萬不要因為衝動而傷害自己，且在公共場所持刀不僅會嚇到其他人，也可能會觸法，因此遇事要冷靜，安全最重要。

