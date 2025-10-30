帳戶遭銷戶無法領錢！南投婦氣炸「掏菜刀叫囂」嗆聲：X給你看

記者林意筑／南投報導

婦人失控暴怒，從包包內掏出一把菜刀揮舞。（圖／翻攝畫面）

位於南投埔里的合作金庫銀行埔里分行，今（30）日下午1時許，一名李姓婦人前往提款時，因帳戶已註銷而無法取款，未料婦人突然失控暴怒，從包包內掏出一把菜刀揮舞，過程中不斷與行員嗆聲且欲自傷，銀行人員見狀立即通報警方，員警趕抵立即將婦人保護管束帶回派出所，並依法函送地檢偵辦。

李姓婦人今日下午1時許，前往合作金庫埔里分行想提款4000元，不過經銀行行員查詢，發現李婦的帳戶已銷戶，無法提領。李婦得知後情緒突然失控，從包包內掏出一把菜刀揮舞，且不斷跟行員嗆聲叫囂「我X給你看」，甚至試圖自傷，銀行襄理見狀立即通報警方到場。

廣告 廣告

警方不斷與李婦溝通、安撫情緒，讓婦人將菜刀收回包包內。（圖／翻攝畫面）

警方獲報趕抵後，不斷與李婦溝通、安撫情緒，並向李婦提醒將菜刀放回背包內，隨即上前將婦人保護管束，同時將菜刀扣下，後續將其帶回派出所調查。李婦家屬接獲通知後趕抵協助調查，全案依違反社會秩序維護法相關規定，函送南投地檢偵辦。

對此警方呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，切勿因情緒失控而有危及自身或他人安全的行為。警方對於任何危害社會秩序的行為，將依法嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

超速撞死伸港小姊妹！無照男只判1年2月 阿公悲憤：倆孫女這麼不值嗎？

金牌、香油錢全掃光！中寮囝仔公廟損失140萬 竊賊遭逮辯：神明說OK

彰化某養豬場門口驚見「3頭死豬」橫躺！網傳畫面曝光 動防所揭真相

台中朝陽科大後山嚴重車禍！19歲女大生「跑山墜6米深山崖」吊掛救起

