帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

民眾匯錯帳戶，卻不願替對方出交通費到農會處理，甚至提告侵佔。（示意圖／Photo AC）

匯錯帳戶竟意外演變為侵占爭議。近日有網友發文表示，自己的母親因名下農會帳戶遭陌生人誤匯款，對方卻因雙方未能協議妥善處理方式，反而提告侵占，讓人感到相當無奈與困惑。

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，母親名下的農會帳戶已近20年未使用，沒有存摺與提款卡，帳戶設於嘉義布袋農會，平日住在台東。因帳戶未啟用許久，若要辦理相關手續必須親自返回嘉義重辦。他強調：「來回就要花12小時，還不含油費、工時與身體負擔。」

更無奈的是，目前其母親因膝蓋骨折正打石膏休養，根本無法承受長途奔波，但誤匯款一方卻堅持不願負擔相關交通成本，導致協調破局，進而提起訴訟。

該網友表示，自己一開始即有誠意處理問題，並向農會詢問如何返還款項，也主動與對方聯繫，希望對方願意負擔交通費用，「我不是要賺你的錢，只是這筆成本不該我來承擔」。他表示，以家中七人座老車油耗計算，來回油費約4000元，但對方不肯支付，卻又堅持要盡速處理，「難道我媽媽受傷還得為你錯誤買單？」

他也質疑，若要處理這筆款項，還得面對是否遭詐騙、涉及洗錢的疑慮，「我們沒碰那筆錢，錢還在農會帳戶裡。如今還要被說成詐騙者？」

此外，他強調，自己甚至找桃園的親戚協助代做筆錄，並全程向警方配合，已盡全力展現處理誠意，「我只差沒把心臟掏出來給你們看了」。

最後，該名網友呼籲社會多點體諒，不要讓受傷的人白白跑一趟長途，「如果你真的很急，請你租輛可以載輪椅載病人的車來台東帶我們回去布袋處理；不然按照我媽媽的病情，說實在你只能等而已！」

對此，網友紛紛替原PO抱不平，「可以請求看看必要的成本」、「現在有些人自己錯，還不認為自己有錯」、「不管有沒有犯罪事實，對方提告，警方就會受理，不代表一定有罪，先不要緊張！」、「這個叫不當得利，只有民法告侵佔只是想以刑逼和，不用理他。寫張理由書給警方敘明緣由，匯錯的人自己失誤，沒有人要為他自己的錯誤買單」。





