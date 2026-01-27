帳面好看了、代價卻丟給供應鏈？歐洲車廠現金流不能說的真相

記者鍾釗榛／綜合報導

2025年財報顯示，全年淨現金流約60億歐元。（圖／翻攝Volkswagen）

在全球車市逆風下，福斯集團總算先撐住了。2025年財報顯示，全年淨現金流約60億歐元，換算新台幣約2,100億元，不只沒有燒錢，還比市場原本預期好上許多。對這家德國車廠來說，這是一場硬撐過來的勝利。

福斯以節省開支換取現金流安全水位。（圖／Volkswagen）

從零到2,100億靠的是節流

其實福斯原先預估全年現金流幾乎是「歸零」，能翻正全靠大刀闊斧省錢。首當其衝的就是電動車投資，原本規劃1,800億歐元（約 6.3 兆元台幣）的五年計畫，先砍掉200億歐元，後續又陸續縮手，連造價動輒30億歐元（約1,050億台幣）的電池廠，也選擇放慢甚至暫停。

電動車投資暫緩或停擺。（翻攝Volkswagen網站）

供應鏈壓力上身

另一個撐帳面的方式，則是延後支付供應商款項，也就是台灣業界熟悉的「票期拉長」。該付的錢往後挪，帳上現金自然好看不少。再加上調整產線策略，回頭多做油電車與燃油車，靠成熟製程與較低成本，進一步降低失血速度。

數字穩了市場卻在掉

問題在於，現金流轉正不代表競爭力回來了。2025年第四季，福斯在北美與中國銷量都下滑17％，反觀全球純電車仍維持約20％成長，差距持續拉大。這也再次凸顯，福斯電動車成本依舊偏高，難以打價格戰。

福斯獲利來源依舊是燃油車型。（翻攝Volkswagen網站）

下一張牌 只能再賭一次

展望2026年，福斯能否翻身，關鍵落在售價3萬歐元以下、約105萬台幣的入門電動車ID.Polo。這不只是新車，而是攸關福斯能否重新跟上電動車浪潮的關鍵一役。

福斯ID. Polo偽裝車。（翻攝Volkswagen網站）

