帶你認識臺灣藤本植物 臺灣木質藤本野外鑑定手冊新書上架

記者林坤瑋／宜蘭報導

您是否曾在自然步道中，看見纏繞在樹木上的植物，卻叫不出名字？林業署宜蘭分署新出版的「臺灣木質藤本野外鑑定手冊」已正式上架，於國家書店、五南書局及羅東林業文化園區森本屋書店同步販售，邀請喜愛大自然、健行與生態觀察的民眾，一起走近臺灣豐富多樣的藤本植物世界。

宜蘭分署於一一四年十二月十日在羅東林業文化園區森本屋書店舉辦新書發表會，邀請作者、國立屏東科技大學森林系楊勝任榮譽教授親自導讀，分享臺灣藤本植物的特色與故事，並示範藤本植物標本製作。參與活動的民眾不僅學會如何在野外辨識藤本植物，也能將書中圖文內容運用於社區步道導覽、生態旅遊及環境解說，讓自然知識走入日常生活。

本書收錄臺灣三０一種木質藤本植物，透過清楚的照片與說明，介紹花、果實、葉片及木材特徵，其中也包含許多原住民族傳統常用的植物，如葛藤、雞屎藤與黃藤等。

藤本植物常出現在步道林緣，卻容易被忽略，同時也是外來入侵植物容易出現的地方。宜蘭分署希望透過這本手冊，幫助民眾分辨原生與外來藤本植物，提升對自然環境的觀察力與保育意識。