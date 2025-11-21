帶你逛北車》北車周邊親子一日遊 五條路線這樣玩最方便
提到北車，多數人第一反應就是轉車與通勤，但對爸媽來說，北車其實是台北最方便且好走的親子基地，不僅交通四通八達、動線集中、餐廳選擇多，加上步行距離短、遮蔽空間完善，不論晴雨、推車或步行，都能輕鬆安排一整天的親子行程。
以下整理五條最適合家庭出遊的北車周邊路線，從百貨、博物館到城市老街，路線緊湊卻不累人，沿途都有地方能坐、能吃，孩子不會喊累，爸媽也能放心慢慢逛。
京站生活路線：影城、餐廳、選品，一站式最省力
對帶孩子的家庭來說，京站是北車周邊最「不用動腦」的選擇，從台北車站地下入口走進去，推車無障礙就能直接到達，動線平整、走道寬敞，完全不用擔心人潮壓力。
京站五樓影城是許多家長週末的救星，不論是親子動畫或闔家電影都能輕鬆觀看；餐廳選擇更是密集，從義式、日式到速食都有，帶小孩最怕踩雷，京站剛好能滿足「有選擇、但不必走太遠」的需求。
部分樓層也有文創選物與小店，非常適合放鬆逛逛，小孩若願意坐推車，爸媽能享受短暫的購物時光。整體而言，京站是一條「不管孩子多大都能安排行程」的親子友善路線。
北門文化路線：戶外好走、拍照好看，歷史建築超吸睛
若想在戶外活動，北門是最佳起點。空間寬敞又沒有車流壓力，小小孩能放心放電，爸媽也能拍到視覺乾淨的城市風景，北門外觀簡潔、紅磚與青天白雲形成鮮明對比，小朋友常會被城門造型吸引，願意停下來聽一點故事。
從北門往南走到郵政博物館距離短又不曬太陽，館內冷氣充足且展示主題多彩豐富，郵票、郵差服、郵務車模型都能讓孩子眼睛發亮，是意外深受爸媽稱讚的親子景點。這條路線兼具文化感與舒適度，適合喜歡在戶外走走、又想帶孩子「看歷史但不枯燥」的家庭。
館前路生活線：城市走走逛逛，小吃、文具、生活感一次打包
館前路一帶是台北最具生活味的街區之一，雖然不像商場那樣集中，但反而很適合「隨走隨停」的親子節奏，沿途有文具店、生活雜貨、人氣小吃與飲料店，小朋友常會被文具或造型貼紙吸引，爸媽也能買到實用物品。
若小孩需要休息，街邊有許多咖啡館與輕食餐廳能短暫停留，這條路線適合學齡以上或喜歡走路的家庭，不會太耗體力，也能體驗真實的城市生活。
台博館小小自然路線：最適合 3～8 歲的探索型體驗
離北車不遠的國立台灣博物館是親子界的常勝軍。從北車步行約10分鐘，大部分路面平整，推車或牽小孩都很方便；其他入口也能搭捷運紅線只走一小段路。
自然史展、恐龍骨架、動物標本是小朋友最喜歡的區域，既能吸收知識、也能消耗精力，展示區明亮、動線清楚，不會過度疲累，是爸媽最安心的親子景點之一；如果孩子精神還不錯，可以延伸到二館（鐵道部園區），火車迷絕對會興奮不已；若體力差不多了，也能直接回北車覓食休息。
北車周邊輕鬆半日線：短距離＋補給便利＝最適合帶小小孩
如果這趟只是短時間停留，或孩子比較小，最輕鬆的選擇就是「北車—京站—北門」的小圈圈，三個地點距離都在5～10分鐘步行內，補給點密集、遮蔽充分、動線明確，是家長最不怕出狀況的路線。
孩子累了可以回京站吃東西、熱了可以躲到博物館、有體力就往北門跑一跑，不需要任何複雜規劃，也能讓一家人過得自在輕鬆。
北車，是最容易開始的親子城市旅程
北車給人的印象可能是交通繁忙，但只要換個角度，它其實是極具優勢的親子基地，安全、好走、雨天晴天都能玩，餐廳與商店密度高，加上捷運、高鐵、台鐵都在附近，對外地家庭尤其便利。
不論是想看展、想吃飯、想散心、想跑跳，北車周邊都能找到最適合孩子的節奏。下一次當你帶小孩來台北，不妨以北車為起點，試試這五條路線，會發現原來這裡比你想像中更適合親子旅行。
其他人也在看
合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 22 小時前
泡湯免開車 花蓮溫泉季推「週末免費接駁車＋專車遊程」帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二0二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
鴻海發表全新電動車Model A！「超大空間」家用、商用都適合 首發鎖定這國
鴻海科技日（Hon Hai Tech Day 2025）今（21）日在南港展覽館登場，現場最大亮點莫過於全新電動車Model A的正式登場。這款B級距MPV以「Being White」為核心造型哲學，詮釋簡約、純粹與持久的設計語言，並融合日本市場長期調研成果，體現鴻海在造車領域從供應鏈走向品牌實力的轉型決心。鴻海科技集團EV策略長關潤（Jun Seki）親自......風傳媒 ・ 14 小時前
TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱
韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館開唱，團員們21日下午陸續抵達小港國際機場，台灣籍成員子瑜首次在家鄉開唱，由於行程安排，她獨自從日本東京搭機，相較其他團員晚約1個多小時抵達高雄，近千名粉絲早早就擠爆接機大廳，向偶像展現台灣的熱情，粉絲也很欣慰子瑜走了10年的路，終於帶著成員一起回來了。中時新聞網 ・ 2 小時前
47歲楊謹華「脫衣剩Bra」！長褲狂下滑「猛洩小褲褲」
娛樂中心／江姿儀報導47歲女星楊謹華出道33年曾五度入圍金鐘獎，今年憑藉《影后》奪下第60屆金鐘獎戲劇類最佳女主角。獲獎隔天她就被粉絲目擊現身高雄，觀看南韓女團BLACKPINK的演唱會。她結束繁忙工作行程，近期飛出國度假休息，曬出1系列出遊照，辣秀好身材。民視 ・ 8 小時前
今「小雪」高溫達30度！下週二東北季風南下 氣溫驟降
今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家林得恩發文指出，小雪的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強...CTWANT ・ 33 分鐘前
宜出門！今東北季風減弱「溫暖舒適」 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（22）天環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物；隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部、宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。民視 ・ 24 分鐘前
沐心泉農場黃金楓白雪木花季來了 花季時間、入園門票、交通資訊一次看！
2025沐心泉農場黃金楓白雪木季要來了！每年11月至12月這段期間，沐心泉農場內的黃金楓與白雪木同時綻放，形成黃金楓隧道和遍布白雪的景觀步道，宛如冬季的童話世界，非常夢幻。花季時間會因天氣略有影響，建議提前規劃行程，並留意農場的最新花況資訊。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 16 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 19 小時前
不想孩子亂花普發1萬元？醫分享「超實用金錢教育法」 比吵架更有效
最近因為「普發1萬元」，許多家長帶著孩子到ATM查詢或領錢，對不少孩子來說提款機的運作既神祕又令人好奇，而家長也希望趁機教孩子一些金錢管理和自我保護的基本觀念。依照財政部規定，13歲以上的青少年可以自行上網登記領錢，因此部分家庭可能因這1萬元引發爭執，而許多家長也開始擔心孩子會如何使用這筆錢。孩子的好奇是學習契機 談錢、存錢與善用金錢衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，在帶孩子操作ATM時，可以先從「安全」開始教，例如輸入密碼時遮住、注意周圍環境、確認機器是否正常，讓孩子知道安全是可以學會的，而家長冷靜、有順序的示範也能讓孩子把ATM視為需要認真對待的工具，而不是隨便按按的機器，孩子對領錢的好奇，其實是在試著理解「錢的價值」「來源」和「使用選擇」，這時家長可以藉機和孩子討論要不要先存下一部分、是否用在真正需要的事情上，或是做小小的善事，透過這樣的討論，孩子能慢慢練習負責任地做決定，也能提升思考力、自我控制力和同理心 家長陪伴與示範 養成良好金錢管理與風險意識許維堅也提到，金錢觀和安全習慣不是一次就能教會的，需要在日常生活中反覆練習，孩子會觀察家長的行為、語氣與態度，每一常春月刊 ・ 1 天前
漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 18 小時前
台灣好行「東山咖啡線」期間限定住宿、特約店消費送乘車券
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為邀請遊客深入體驗台南山區的咖啡文化、自然生態與溫泉魅力，臺南市政府觀光互傳媒 ・ 1 天前
對自己好一點 到嘉義阿里山來趟微奢年終假期
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】一年將盡，是時候給自己一點獎勵！結束一整年的忙碌，最值得的犒賞不一定要遠行，也許台灣好報 ・ 9 小時前
〈中華旅遊〉陽明山賞櫻 小烏來凌空觀瀑
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻…中華日報 ・ 1 天前
經典美國西部四城深度遊：穿越自然奇景與歷史風華的壯麗旅程
對於渴望探索美國西部壯闊景緻與多元文化的旅客而言，一條融合自然奇景、歷史痕跡與現代都市風情的經典路線正式登場。十華整合行銷 ・ 20 小時前
讓世界看到南台灣的美好！觀光署牽線4國業者採線 劉建國：身歷其境就會感動人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導交通部觀光署雲嘉南管理處今（20）日下午舉辦「TAIWANWAVESOFWONDER」南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表記者會，正式啟...FTNN新聞網 ・ 1 天前
泡湯不只放鬆 今年冬天必收藏的日本「風土系溫泉旅行」
冬季到日本泡湯，是許多旅人最期待的旅行儀式。迎接溫泉旺季，旅遊業者整理出「日本冬季四大獨特玩法」，從雪景、星空到燈節、祭典，帶領旅客重新感受日本溫泉鄉的深度魅力，並同步推出冬季「Black Friday Sale」，提供超過千張住宿優惠券，最高可折抵日幣 50,000 元，讓旅人更輕鬆享受冬季旅遊。中時新聞網 ・ 7 小時前
花蓮溫泉季帶你輕鬆走
冬天的花蓮，是湯煙裊裊、山林相伴的好地方。今年「二○二五花蓮溫泉季」，花蓮縣政府以最貼心的方式邀請旅客輕鬆啟程：不用開車、不必找路，就能盡情享受泡湯、美食與冬日美景。本次太平洋溫泉季推出「週末免費接駁車」與「花蓮溫泉專車」兩大服務，旅客可選擇搭乘接駁車自行安排行程（見圖），或直接預約溫泉專車一日遊、二日遊行程，輕鬆開啟一段暖心的冬季旅程。免費接駁車服務將於太平洋溫泉季活動期間行駛，自一一四年十一月二十二日至十二月二十一日止，每週六、日運行，共十天。旅客可於瑞穗車站直接搭乘，沿途停靠元湯溫泉、虎爺溫泉、瑞穗溫泉公園、瑞穗天合國際觀光酒店、瑞穗牧場、鎮民廣場、玉里火車站，最終抵達安通溫泉區。每日安排六班次往返，服務時段自下午1點起一路運行至夜間九點二十分，無論是安排白天暖湯或 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
北區觀光圈產業交流媒合會登場 百家旅行社加速推動山海島觀光量能全面升級
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】由交通部觀光署指導、北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)主辦的互傳媒 ・ 1 天前
泰官員接待29名台身障旅客 盼推廣無障礙旅遊景點
（中央社記者李宗憲曼谷20日專電）泰國為推廣包容性精神和無障礙旅遊景點計畫，有29名來自台灣的身障遊客18日抵達泰國，並由觀光局和泰國旅遊觀光協會高層在機場接待，希望藉此提升泰國的旅遊形象。中央社 ・ 1 天前