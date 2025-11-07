帶你釐清「破解常見養貓迷思 × 臨床風險」讓你真正理解什麼才是養貓的長久之道
貓咪真的「自己會照顧自己」嗎？很多新手飼主以為只要準備飼料、貓砂就好，其他都不用擔心，但事實上這些迷思往往才是疾病的開端，養貓不是放養，而是需要長期的照顧與營養守護。 今天特別邀請獸醫師余騰瑋醫師，帶你釐清「破解常見養貓迷思 × 臨床風險」，再由營養師補充「營養守護 × 環境平衡」，讓你真正理解什麼才是養貓的長久之道。 理解貓咪專屬需求： 專性肉食必須依賴肉類中的胺基酸（特別是牛磺酸）維持心臟與視力功能 需特別補充水分若只吃乾飼料 極容易水分不足 獨立性格 但仍需陪伴冷淡外表下 仍需要互動與安全感 對環境敏感若處於吵亂環境 易產生焦慮問題 所以～養貓真的不是只有「放食物」而已，要真正理解牠們的需求，才能守護健康與幸福。 破解常見養貓迷思： 牛奶能補水：多數貓乳糖不耐 導致腹瀉反而更缺水 生食更天然：易有寄生蟲與病菌 增加感染風險 只吃乾飼料：易導致缺水 增加腎臟、泌尿道負擔 魚當主食最健康：礦物質失衡 易有結石與甲狀腺問題 這些迷思如果不被釐清，貓咪看似沒事，卻可能在默默累積風險。 臨床常見疾病風險： 泌尿道疾病 結石、膀胱炎、下泌尿道症候群 好發於公貓與水分不足的環境 症狀：頻尿、血尿、在貓砂外亂尿 慢性腎臟病 貓咪平均壽命延長 但腎臟退化常在 7 歲後出現 初期症狀不明顯 往往拖到末期才被發現 遺傳性心肌病 部分品種（如緬因貓、布偶、英短）遺傳基因 造成心臟肌肉肥厚 需定期超音波追蹤 營養不均與自製飲食 沒有添加牛磺酸 → 心臟擴張、失明 缺乏維生素 A → 視網膜病變 長期餵食單一罐頭或人類食物 → 電解質失衡、肝胰腸問題 做對這些事，就能大幅降低疾病風險，也讓貓咪過得更快樂自在，要當合格貓奴，光是知道迷思還不夠，更重要的是落實在日常照顧裡。 這樣做邁向合格貓奴： 每日補充足夠水分：每日飲水用體重計算為40-60ml/kg 例如：3kg一天需要的水為120-180ml 補充牛磺酸：選擇添加牛磺酸飼料或罐頭 保護心臟與視力 補充抗氧化物：EPA、DHA、維生素E，延緩老化、抗發炎 腸道菌相：益生菌＋膳食纖維 強化免疫、守護腸道 乾糧＋濕食並用：同時補水也維持牙齒清潔 多水源設計：流動飲水器、分散水點 提升飲水意願 隨齡調整飲食：不同年齡的營養需求不同 需要對應配方 環境互動：提供跳台、抓板、藏身處 減少焦慮與異常行為 自我檢核： ⁃ 我的貓咪每天有固定喝水與濕食嗎？ ⁃ 是否只吃單一飼料或不均衡飲食？ ⁃ 我是否了解牠的品種可能的遺傳疾病？ ⁃ 家中是否有危險植物或清潔用品？ ⁃ 是否安排定期健檢（血液、腎功能、心臟超音波）？ ⁃ 是否提供互動與安全空間，避免孤獨焦慮？ 營養師小提醒： 養貓不是陪伴一年兩年，而是長達十幾年以上的責任，每一個被忽略的小細節，可能成為貓咪日後的重大疾病，營養管理與環境照護，決定了貓咪能陪伴我們多久、陪伴得多健康，從今天開始，讓我們用正確的方式養貓，給牠一個健康、快樂的貓生。
