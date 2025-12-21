「帶來希望的逆行者」 警逆向衝電梯追捕張文畫面曝光

警方接獲通報趕往現場追捕張文。翻攝畫面

北捷19日發生隨機攻擊案，兇嫌張文犯案後墜樓身亡，讓這起案件釀成4死11傷的慘劇，他當天在中山南西商圈持刀進入誠品百貨砍殺無辜民眾，轄區警方接獲報案後，大批警力趕往現場追捕，不顧電梯的方向是下行，直接逆向往上衝，有網友事後發文表示，「這類事件發生的時候，警察跑的方向，是跟我們相反的。」

張文當天下午5點多先前往北捷台北車站M7、M8出口連通道犯案，除了點燃汽油彈、投擲信號彈外，還持刀刺傷當時奮勇與他對抗、阻止擴大傷亡的英雄余家昶，導致余男最後不幸犧牲。

在北車犯案後，張文喬裝路人趁亂逃離現場，並回到投訴的旅社換裝、更換裝備，等到晚間6點多，再次前往中山站南西商圈進行第2波攻擊，他在馬路中央投擲煙霧彈，接著拿出長刀走向誠品南西店，在進入店家之前，先朝機車騎士揮砍，接著在商場內隨機砍殺民眾，並逃往商場頂樓。

為了追捕嫌犯，警方逆向衝上電扶梯。翻攝畫面

轄區中山警分局接獲隨機傷人案件通報後，大批警力隨即趕往現場，率先到場的7名警員分別從不同入口進入商場，當時許多民眾驚恐的搭乘電扶梯下樓往外疏散，而當時警員不顧電梯方向是向下，為了把握時間追捕張文，直接逆向衝上電扶梯，朝上樓方向狂奔。

如今警方逆向衝上樓的追捕畫面曝光，完全對應網友在社群平台上所寫下的感想，「這類事件發生的時候，警察跑的方向，是跟我們相反的。」也讓不少網友感謝警方為了維護治安的「負重前行」，甚至稱他們是「帶來希望的逆行者」。



