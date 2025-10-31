帶傷上陣！ 交北市長意願書 吳怡農：能成功

民進黨正積極佈局2026年縣市長選舉，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已於日前壓線繳交參選台北市長的意願表，展現高度信心，表示「一定能成功」。儘管左肩受傷，吳怡農仍親自現身民進黨中央繳交意願表，並對現任台北市長蔣萬安的施政提出批評。面對可能的「雙帥對決」，蔣萬安則回應將「全力拚市政」。此外，民進黨內還有多位人選被討論，包括立委沈伯洋、吳思瑤、王世堅以及前秘書長林右昌等，而跨黨派的台北市議員苗博雅也被視為潛在人選。

壯闊台灣聯盟理事長 吳怡農。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前壓線現身民進黨中央，繳交參選台北市長的意願表。吳怡農雖因肩關節唇撕裂傷需綁著三角巾，仍堅持親自到場。他強調，這次參選是他經過長時間準備後主動提出的，並表示不是所有傳統政治經驗都有助於擔任一位好市長。

吳怡農在談到選戰時表示，他堅持一個乾淨且包容的選戰，相信即使台北市是民進黨的艱困選區，他也絕對可以成功。對於外界關注的「雙帥對決」，吳怡農認為更重要的是回歸到市民家庭的實際感受，他質疑過去三四年來，台北市民的生活是否真的變好，並表示大家心裡都有數。面對吳怡農的參選宣言，現任台北市長蔣萬安簡短回應，表示他會「全力拚市政」。據了解，目前民進黨中央在台北市僅收到吳怡農一人的意願表。

台北市長 蔣萬安。

除了吳怡農外，黨內還有其他人選被討論。有傳言指出罷免團體有意力挺立委沈伯洋參選，但沈伯洋回應表示，做好現在份內的工作比其他事情更重要，顯示對參選沒有意願。其他被討論的熱門人選還包括立委吳思瑤、王世堅和前秘書長林右昌。

台北市議員 苗博雅。

傳出有黨內人士認為，社民黨籍的台北市議員苗博雅也是潛在人選。對此，苗博雅表示民進黨並未與她接觸任何相關事宜，但她強調台灣需要一個好的隊形來贏得2026年這場重要選戰。

