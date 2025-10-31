帶傷上陣！吳怡農赴黨中央遞交台北市長參選意願表

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農31日遞交參選意願表，因肩關節唇撕裂兩周前動手術，左手還裹著石膏。（圖／周志龍攝）





壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午前往民進黨中央黨部，正式遞交台北市長參選意願書，宣告爭取民進黨提名。他表示，台北市向來是民進黨的艱困選區，但他相信，只要以正向態度、堅持乾淨且包容的選戰，重建社會對政治的信任，一定可以成功，「因為台北值得一個更安全、更有機會、更有活力的未來。」

吳怡農指出，過去五年多來成立「壯闊台灣聯盟」，與團隊投入社會韌性建設，推動社區合作、國際接軌與科技創新，實際解決市民生活問題，自己從商業、金融到公部門與非營利組織的多元歷練，將成為推動台北改革的重要基礎。「台北是一座非常美麗的城市，但許多家庭的生活狀況多年未變，我們必須做得更好」，未來的台北應是一個「更安全、更有韌性、更多機會」的首都。

談到參選願景，吳怡農表示，將聚焦四大面向：教育與科技發展、青少年身心健康、居住問題改善，以及提升城市的防災與應變能力，「希望每一位市民都能安心、安全地過生活。」

針對外界關注的「雙帥對決」，吳怡農低調回應，蔣萬安市長是現任市長，若能獲民進黨提名，當然是競爭對手。但與其談雙率對決，他更重視市民感受，「過去三年，我們有沒有覺得生活變好？相信大家心裡都有數。」

吳怡農強調，接下來會提出具體主張與行動方案，讓市民看到上任後前三個月就能做出成績的決心。他也宣布將展開一系列「客廳會」，與台北市民面對面對談，從家長、年輕人到創業家，一起為城市的未來努力。

