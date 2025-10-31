帶傷壓線遞交台北市長參選意願表！吳怡農將辦客廳會、心路歷程曝光

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今到民進黨中央黨部遞交參選臺北市長意願書，希望民進黨提名參選。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

民進黨佈局2026縣市長大選，徵召區開放填寫意願表至今（31）日下午5點為止。對此，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農壓線現身遞表，而他肩關節唇受傷開刀，並說這樣沒辦法運動，要三個月後才能開始復健舉重。他說，他從今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面的對談。他強調，只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨、包容的選戰，「我相信我們絕對可以成功，我們一定要成功」。

吳怡農今下午前往民進黨中央遞表，並受訪表示，他今天正式遞交台北市長參選的意願書，爭取民進黨的提名。他說，過去五年多來，他成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性的建設，並透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。

吳怡農指出，他自己過去20多年來的工作，從商業領域、金融投資到公部門為政府工作，到現在在基層經營非營利組織。他相信這些多元的經驗跟視角，可以為台北的未來、台北的發展帶來正向的貢獻，他希望可以為台北的未來注入新的活力。

吳怡農說，台北市是一座非常美麗的城市，可是許多家庭、大家的生活現狀，其實多年以來沒有改變，「所以我們必須做得更好」。他強調，台北市必須要是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的首都。

至於該如何做到，吳怡農則說，首先，在教育跟科技的領域，一定要大力推進，要幫助下一代在全球競爭中站穩腳步。此外，更要顧到青少年的身心健康，要改善每個家庭在居住方面面臨的困難，以及提升政府還有全社會面對災害應變的能力。他希望每一個市民都可以安心、安全地過自己的生活。

吳怡農指出，對民進黨來說，台北市一向是一個艱困的選區。不過，他相信只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，「我相信我們絕對可以成功，我們一定要成功」。他說，台北值得一個更安全、更充滿機會、更有活力的未來。

吳怡農表示，他從今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面對談，從家長到年輕人，從社區人士到創業家。他非常期待跟大家一起攜手為台北的未來奮鬥，這也是他今天正式投入選戰的原因。

