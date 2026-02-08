帶傷拚冬奧失控重摔！41歲滑雪名將直升機緊急送醫

美國高山滑雪名將沃恩（Lindsey Vonn）8日出戰冬奧女子高山滑雪下坡賽時發生嚴重摔傷意外。（示意圖／Pexels）





美國高山滑雪名將沃恩（Lindsey Vonn）8日出戰冬奧女子高山滑雪下坡賽時，發生嚴重摔傷意外，在比賽初段即失去平衡重摔倒地，賽事因此中斷，她也立即被直升機送往醫院治療。

根據外媒報導，現年41歲的沃恩，在本屆冬奧被視為焦點人物之一，她在賽前不到10天，才於世界盃賽事中造成左膝前十字韌帶完全斷裂，仍選擇帶傷披掛上陣，將此役視為自己宣稱的「奧運最終戰」。

比賽進行時，沃恩作為第13位出發選手，在開賽不到20秒、通過前段旗門時疑似擦撞肩膀，導致重心不穩衝出賽道，隨即重摔在雪坡上。轉播中可聽見她痛苦喊叫，現場觀眾與選手一度陷入靜默。醫護人員緊急進場評估，決定以直升機將她送醫。

廣告 廣告

事實上，沃恩賽前狀態並非全然悲觀。她在比賽前兩日，曾於柯蒂納著名的奧林匹亞・德萊・托法內賽道順利完成兩趟訓練，表現積極。這條賽道對她而言意義非凡，她生涯84場世界盃勝利中，有12勝正是在此拿下。

沃恩2019年以史上獲獎最多的女子高山滑雪選手身分退役，之後接受右膝部分置換手術，並於2024年重返賽場。她在2025-26賽季表現亮眼，五站比賽全數站上頒獎台、其中兩站奪冠，也讓外界一度看好她具備衝擊獎牌的實力。

不過帶著前十字韌帶斷裂傷勢出戰下坡賽，被普遍視為極高風險的選擇。前冬奧英國代表選手阿爾科特（Chemmy Alcott）直言，賽道本身對健康選手已極具挑戰性，「在這樣的狀態下參賽，任何失誤都可能讓衝擊倍增，對身體是巨大的負荷。」

沃恩賽前曾在社群媒體上坦言傷勢嚴重，但仍希望能複製2010年溫哥華冬奧奪金的奇蹟。意外發生後，現場觀眾在直升機載離她時報以掌聲，向這位多次從重傷中重返巔峰的滑雪傳奇致敬，但確切的傷勢狀況，仍待醫療團隊評估。

更多東森新聞報導

尾牙敬酒衝突！工程行老闆被廠商押走 警逮11人

日本大雪多地「紅色警戒」 東京也下雪了

快訊／關渡橋邊「有人跳橋」 畫面曝光

