帶兒搭13小時飛機如何準備？學霸港姐超強攻略公開

香港女星麥明詩2015年以港姐冠軍出道，加上擁有劍橋大學法律系的學歷，因而得到「學霸港姐」稱號。她2024年與機師男友結婚，並在2025年誕下寶貝兒子，同年12月她分享帶兒子搭飛機的經驗，近日被問及帶寶寶搭飛機的準備事項，她也大方公開育兒攻略。

麥明詩去（2025）年12月28日在社群上傳一段影片，只見她9個月大的兒子在飛機座位上不停玩耍，一下坐著玩玩具，一下在窗邊看風景，展現寶寶驚人的活力。隨後她幽默表示：「幸運的是（航程）才2個小時…但感覺像過了8小時」，同時感謝機組人員和隔壁乘客的關心、幫忙，讓她順利撐過獨自帶娃搭飛機的挑戰。

而近日有網友在社群提問，帶著6個月大的寶寶搭13小時航班，該如何準備？並坦承：「第一次，心好怕…我好怕寶寶會大叫，雖然平時很少吵，但好怕因環境不同而突然爆走。」麥明詩看到後便親切回應：「起飛餵奶時，先用少一點的熱水裝瓶，保留點空間，等真正餵奶時再加熱水或蒸餾常溫水。因為有時候以為飛機已經起飛，就打開奶瓶，結果飛機根本還沒升空，奶水就變涼了。我之前過機場安檢，熱水壺裡的熱水、瓶裝水都照常讓我通過。」

另外，她還建議帶罐裝的寶寶食品，萬一奶水喝完，還有東西能給寶寶吸，以平衡耳壓，「多帶些消毒濕紙巾，畢竟十幾個小時，寶寶好奇心特別強，總愛伸手去摸周圍的東西，所以我都會先把整個區域擦一遍」。對此，其他網友也分享個人經驗，「如果寶寶在飛機上大哭，別擔心也別生氣，更別責怪他！不過，當他哭的時候，耳鼻喉之間的通道會打開，氣壓就能恢復正常，他一舒服了，自然就不哭了」、「登機前自己儘量吃點東西，之前一兩晚盡可能多睡、睡好些。因為你在飛機上，大概會被寶寶折騰得沒法休息，你累了的時候就更沒耐心處理他的問題」、「我有個朋友準備了一些卡片，發給前後左右的乘客，大意是如果寶寶吵鬧打擾到大家，實在抱歉，希望大家能體諒」。

