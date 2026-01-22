帶出國防機密資料惹議、陳培瑜赴北檢告發 黃國昌反嗆：法盲

民眾黨立院黨團總召黃國昌日前在立法院外交及國防委員會的機密會議期間，遭質疑將機密資料帶出會議室，爭議持續延燒。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22）日赴北檢告發，黃國昌則反嗆綠營「法盲」，批評一再告發是在刻意炒作議題。

事件起於19日，黃國昌在立法院外交及國防委員會進行國防特別條例相關機密會議時，被指將機密資料帶出會議室。陳培瑜與民進黨立委沈伯洋調閱監視器後指出，黃國昌有42秒不在監視器拍攝範圍內，當時身旁還有兩名拿著手機的助理，質疑助理是否拍攝機密資料、以及機密資料是否可能外洩。

陳培瑜表示，因監視器畫面出現新的事證，針對疑似可能洩露國防外交機密文件提出告發。她質疑黃國昌不在監視器畫面中的42秒，以及其助理在鏡頭外是否有拍攝或洩密的行為。

回嗆「法盲」 黃國昌酸：一直在看法條卻搞不清楚要適用哪條

對此，黃國昌回應，民進黨「昨天不是又告了，今天又告了」，酸對方這幾天一直在看法條，卻搞不清楚要適用什麼法條，並稱這群「法盲」刻意炒作議題，「奉勸立委在立法院好好做該做的事，不要一天到晚『秀下限』」。黃國昌也說，等檢察官作出不起訴處分後，「民進黨對我濫行告訴又會再添一筆，到時被狠狠打臉不要躲起來。」

根據陳培瑜說法，她此案是就國家機密保護法部分提出告發；黃國昌則認為綠營人士一再告發，是因為不知道要告什麼法條，並表示交由司法判決見真章。

