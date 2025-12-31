帶刀進法院! 台中婦"包放菜刀"安檢未過與警爭執

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

台中市維安升級，各地警力戒備，沒想到竟有一名婦人，帶菜刀去台中地院，在安檢處被攔下來，婦人拒絕交出菜刀，讓法警保管，因而和法警起了衝突，轄區警方獲報，大陣仗出動13名警力到場協助，將婦人當場帶走，以社維法裁處！

一位婦人帶著包包在過法院安檢門時，被發現有違禁品，法警查出，造成安檢異常的東西，竟然是一把菜刀。

婦人聲稱是要來法院的郵局，但是來郵局為什麼要帶刀呢？警方立刻查驗身分，確認帶刀動機。

大批警力帶著盾牌趕到，團團圍住婦人，就怕她持刀傷人傷己，先將婦人帶回派出所再說。





事發時間就在31日上午11點多，當時法院內，人來人往，有人去開庭有人去郵局，也有人坐在桌椅區看書，一切就如往常，然而一名婦人側背包過安檢時，查出菜刀，還跟法警大聲吵起來，最後被大批警力帶走。

聲源：臺中地院行政庭長黃玉琪：「法警勸說其不要攜帶刀械等危險物品到法院，該名婦人不聽勸說，而發生口角衝突，本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」

台中第一分局西區派出所長蔡明松：「率13名警力，並攜帶警棍臂盾等裝備到場處理，經了解楊女稱是因為朋友，欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請臺中地院簡易庭裁處。」





66年次楊姓女子，不是去法院開庭，卻因為帶刀去法院，搞得自己也要去簡易庭開庭。提醒民眾，進入法院務必配合安檢規定，不要攜帶危險物品，否則如果被查出來，又不願被保管物品，警方也只能依法究辦，維護公眾安全！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

