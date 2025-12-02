帶別人家小孩戲水釀禍！男童為救朋友溺斃 2家長過失致死判刑

男童到瑪家鄉牛角灣溪戲水溺斃，受托看顧的2名婦人各被判1年徒刑。（示意圖，鏡新聞）

屏東縣莊姓婦人與許姓婦人去年5月相約帶孩子出遊，池姓男童父母因故無法隨行，將12歲以下男童托付看顧，莊、許2人帶孩子到有禁止戲水告示的瑪家鄉牛角灣溪玩水，池姓男童為搶救溺水同伴不幸溺斃；由於事發地設有禁止戲水告示，莊婦與許婦被依過失致死罪嫌送辦，屏東地方法院認為2人應負過失責任，各判處1年徒刑，可上訴。

莊婦、許婦的孩子與池姓男童是國小同班同學，莊、許去年5月提議一起帶孩子出遊，池姓男童父母無法參加，將兒子交由莊、許2人看顧；莊婦與許婦帶著4名12歲以下兒童，到瑪家鄉牛角灣溪戲水，過程中池童看到莊姓婦人的兒子疑似溺水，下水救援溺水，被救起時已無生命跡象，送醫宣告不治。

廣告 廣告

莊婦及許婦被依過失致死罪送辦，莊姓婦人審判期間表示，曾關懷被害人長達1年半，原是善意相約出遊，對意外深感遺憾，並提到自己的孩子目睹朋友身亡，內心留下陰影，懇請法院從輕量刑。

屏東地院審酌，案發地點牛角灣溪設有明確禁止戲水告示，莊婦及許婦卻未加注意，致使兒童進入潛藏危險的環境，因一時疏忽釀成無法彌補的傷害，2人事後也未與死者家屬和解取得原諒，依過失致死罪分別判處莊姓、許姓婦人各1年徒刑，全案仍可上訴。





更多《鏡新聞》報導

王世堅挺1.25兆國防預算：台灣不可能認輸 撂名言「除非踏過我們屍體」

中配錢麗被除籍仍經營武統社團 再被「廢止依親居留許可」喊被迫害

太子詐騙集團員工申請失業補助 勞動局證實23人登記