帶別人家小孩牛角灣溪玩水！孩童不幸溺斃 2家長過失致死判刑

[Newtalk新聞] 屏東縣莊姓婦人與許姓婦人相約帶孩子出遊，而黃姓婦人有事無法參加，因此將小孩托付給莊姓婦人與許姓婦人照顧，不料莊、許2人帶孩子到有禁止戲水告示的瑪家鄉牛角灣溪玩水，導致黃婦孩子慘遭滅頂，屏東地院判決莊婦與許婦各處1年徒刑，可上訴。

去年5月，莊婦與許婦相約帶孩子到牛角灣溪流域辦遊憩活動，友人黃姓婦人不克前往便將孩子委託給莊婦與許婦幫忙照看，2名大人與4名12歲以下孩童在牛角灣溪流域戲水，黃婦的小孩下水救援疑似溺水的孩童而溺水，被救起時已無生命跡象，送醫搶救無效。

溺斃孩童父親提告莊婦與許婦過失致死罪，屏檢起訴後，屏東地院審理，莊婦主張自己關懷被害人長達1年半之久，在雙方均為善意前提下，發生這樣事感到遺憾，並稱自己孩子目睹同學身亡，急需母親陪伴才能走出創傷，請求能減刑。

屏東地院認為，案發地點設有禁止進入戲水告示，但莊婦及許婦卻疏未注意，置身於具有潛藏危險性的環境中，因一時輕忽導致不幸，造成無法彌補傷痛，加上2人遲未與死者家屬達成和解取得原諒，依過失致死罪，分別判處莊婦及許婦各1年徒刑。

