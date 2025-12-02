「帶別人家小孩」牛角灣溪玩水…男童1原因溺死！受托2家長被判刑

記者簡榮良／屏東報導

出於好意卻背了人命！屏東縣莊姓、許姓婦人相約帶同班孩子到牛角灣溪玩水，池姓男童父母無法參加，便把孩子托付給莊、許2人看顧；未料，池童為了救同伴溺斃，其父母無法接受提告莊、許過失致死罪，各處1年徒刑，可上訴。而其中關鍵原因在於，牛角灣溪有禁止戲水告示，2家長卻疏未注意。

2名大人與4名12歲以下一行人開心前往瑪家鄉牛角灣溪玩水，但意外發生了。（示意圖／翻攝畫面）

莊、許及黃姓婦人的小孩是國小同班同學。去年5月，莊、許2人提議一起帶孩子出遊，黃婦有事無法參加，就把池姓男童托付給2人看顧，2名大人與4名12歲以下一行人開心前往瑪家鄉牛角灣溪玩水，但意外發生了。池童眼見莊婦的林姓兒子溺水，下水救人，莊、許發現後晚了一步，怎麼找就是沒看見池童，趕緊報警求助，最終仍命喪歡笑聲中。

溺斃孩童父親提告莊、許婦人過失致死罪，案經審理，莊婦主張自己關懷被害人長達1年半之久，在雙方均為善意前提下，發生這樣事感到遺憾，並稱自己孩子目睹同學身亡，急需母親陪伴才能走出創傷，請求能減刑。

但屏東地院認為，案發地點設有禁止進入戲水告示，但莊婦及許婦卻疏未注意，置身於具有潛藏危險性的環境中，因一時輕忽導致不幸，造成無法彌補傷痛，加上2人遲未與死者家屬達成和解取得原諒，依過失致死罪，分別判處莊婦及許婦各1年徒刑。

