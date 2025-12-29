帶動後壁創生！新向陽協會獲勞動部輔導 成多元就業方案成功典範

社團法人臺南市新向陽協會以「越家莊多元共創基地」為據點，結合後壁在地資源推出深度文化遊程活動，吸引學校及團體參訪。（新營就業中心提供）

記者陳佳伶／新營報導

勞動部長期推動「多元就業開發方案」，透過專業輔導與資源整合，支持民間團體投入環境保育、社會服務及文化傳承產業，進用在地失業民眾，培植地方產業特色，接受輔導的後壁區「社團法人臺南市新向陽協會」，成功帶動地方創生和經濟發展。

新向陽協會關注新住民需求，提供通譯、急難救助及醫療陪伴等多元協助，申請勞動部「多元就業開發方案」，並由勞發署雲嘉南分署新營就業中心協助輔導；該協會以「越家莊多元共創基地」為據點，結合後壁在地商家與農業資源，推出深度文化遊程與多樣體驗活動，包括動手製作傳統童玩、DIY越南料理，體驗穿著民族服飾等，品嘗結合後壁在地好米與新鮮香料的異國風味菜餚，吸引學校及團體參訪，為地方注入新活力。

新向陽協會創會理事長潘羽姍表示，創立協會打造新住民在台灣的「娘家」，透過交流讓大家看見新住民文化魅力，創造新二代返鄉創業及生活的機會。

新營就業中心協助協會媒合一位專案管理人、三位進用人員；專案管理人宋氏梅說，初來台灣時因語言隔閡，多半只能從事製造業產線工作；離職後，在新營中心推介下進入協會服務，協會不僅提供新住民姊妹語言培訓，更鼓勵大家培養第二專長，為自己開創更多可能。

新營就業中心主任陳續文表示，「多元就業開發方案」透過政府補助用人津貼及相關經費，結合民間團體推動社會公益與地方產業發展計畫，並提供專業諮詢輔導，帶動在地產業成長，創造更多就業機會，想進一步了解「多元就業開發方案」，可洽詢新營就業中心。