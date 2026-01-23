帶動新植造林自願減量熱潮 森崴x元杉國有地碳匯機制獲獎 9

CNEWS匯流新聞網記者張夢珊／台北報導

財政部國有財產署今（23）日舉辦「國有非公用土地環境永續暨淨零排碳頒獎典禮」，森崴能源及元杉森林與國產署、中興大學共同合作，推動國有土地活化新植造林，引進碳匯（權）產業機制，獲頒「共同改良利用」感謝狀，開啟國內永續森林經營、邁向淨零減碳新里程。

森崴能源和元杉森林於台東池上主打的「創森大聯盟」，首波邀請大亞電線電纜、競泰、遠傳電信、陽明海運等共同參與國有土地的活化及認養，協助國有土地引進碳匯（權）產業機制，一併獲頒共同改良利用感謝狀，帶動國內企業新植造林自願減量的熱潮。

元杉森林指出，台東縣池上鄉71.98公頃國有地，原本是石礫滿布的荒無地，在國產署和中興大學指導下，成功開發成全台首創的「國有土地活化與本土碳權示範區」，目前已種植13萬棵台灣原生樹種，預計將可累積2萬1600噸自然碳匯，有助於政府進一步推廣國有土地引進碳匯（權）產業機制的發展。

國產署表示，配合政府2050淨零排放政策，積極推動國有非公用邊際土地環境保護認養機制及國有土地引進碳匯（權）產業機制，特別感謝認養國有非公用邊際土地的環保團體及114年度贊助環保團體的銀行、環保團體推薦協助執行認養工作的機關團體，及與本署共同改良利用宜蘭縣三星鄉、台東縣池上鄉2處國有土地的參與學校、機構，攜手合作成就國土保育。

