帶動梵唄健身操 強身修心一舉數得

家住屏東長治的陳櫻美是位全職家庭主婦，一次因緣受志工邀請來到高雄長照據點服務後，她感受到付出的喜悅，決心見習培訓，儘管過程遇到一些阻礙，所幸上人的法，讓她懂得善解跟包容，即使回歸社區，每月依舊來高雄長照據點帶動長輩唱梵唄、做健身操，讓長輩有機會接觸佛法。

帶動長者做梵唄健身操，家住屏東長治的陳櫻美，每月總特地從屏東來到高雄上課。

長照據點長者 吳美瑩：「很好，教我運動又學佛法，真的很好。」

長照據點長者 尤葉桂香：「這老師教我們這樣運動，讓我們體悟佛法，心情很平靜，靜心很好。」

慈濟志工 陳櫻美：「梵唄的經文是可以讓人家，很平靜的，在這邊有一種付出的快樂。」

身為專職家庭主婦的陳櫻美，一次因緣來到長照據點服務，從此投入做慈濟，落實社區過程一度遇到阻礙，所幸上人的法，她學習善解。

慈濟志工 陳櫻美：「過程有一些，聽到什麼(流言)還是，因為有上人的法，他說進來就是甘願做。」

慈濟志工 林美琴：「兩年來，她也是遇到一些障礙，但是她並沒有退轉。」

慈濟志工 謝菁芳：「待人滿和善，很會照顧長者，長者最喜歡的，看到她來，都很高興。」

感念高雄這群長照長輩帶領她進慈濟，所以再忙也要跨縣市來上課，透過梵唄健身操，不僅帶動長輩接觸佛法，更讓她從經文中有所成長。

