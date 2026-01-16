帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

對於台美貿易協議主要的受惠傳統產業族群，台新投顧分成四個象限來分析傳統產業受到優惠的程度。其中受惠高的是台灣本地生產，且美國為主要市場的產業，包括高爾夫、新藥、工具機、健身器材、跟外銷型重電以及學名藥都被看好。

此外，台灣本地生產美國營收占比較低的，部分的廠商會受惠較多，包括汽車零組件、自行車、鋼鐵、特用化學、航太跟內需的重電都屬於這個類型。

台新投顧副董事長李鎮宇表示，汽車零組件從汽車232關稅的25%再疊加基礎關稅，現在改成跟日本和韓國一樣的15%最優惠待遇，會使銷美關稅負擔大幅減輕，同樣的工具機從原本的9%到10%基礎關稅疊加20%的對等關稅，現在改成只有15%，也將大幅提升產品競爭力。

李鎮宇也對自行車分析，關稅稅率降至15%將與中國落差擴大，會帶動更多的競爭優勢。學名藥確定納入美國232藥品關稅的免稅範圍，長線有望受惠美國投資鼓勵及台灣信保貸款支持，擴大美國生產與市占率。

